El Municipio de Roca realizará una venta de terrenos en zonas residenciales

Desde el Municipio de Roca anunciaron que se abrió la inscripción para participar de un nuevo sorteo de beneficiarios/as de la “Venta de Terrenos en Zonas Residenciales”.

Se trata de la segunda edición de este plan habitacional que consiste en la venta de terrenos en zonas residenciales de la ciudad, con precios y tasas de financiación accesibles, destinados a la construcción de viviendas unifamiliares.

Desde el Ejecutivo informaron que se busca brindar respuesta a la necesidad del segmento poblacional que aún no ha podido comprar un terreno para construir su casa y tampoco encuadra en la urgencia socioeconómica para acceder a un lote social.

La inscripción para aplicar a los sorteos se realizará mediante turnos que se asignarán desde hoy y hasta el 29 de julio, únicamente a través del 0800-222-9742, de lunes a viernes, de 8 a 19 horas.

Los requisitos para inscribirse y documentación a presentar se encuentran publicados en el sitio web www.generalroca.gob.ar.

Quienes ya se habían inscripto el año anterior y no resultaron sorteados/as, también participarán de este nuevo sorteo por lo que no necesitan volver a inscribirse.

Podrán acceder trabajadores y trabajadoras registrados, en relación de dependencia, monotributistas o autónomos, con domicilio en Roca y antigüedad no menor a 5 años de residencia, que acrediten no ser propietarios de bienes inmuebles -ninguno de los integrantes del grupo familiar- y no estar imputados en causas penales por delitos de usurpación.

Al igual que en la edición anterior, se contempla un cupo especial destinado a “subsanar una falencia histórica con los y las trabajadores municipales que no han tenido acceso a este tipo de facilidades para proyectar la vivienda propia”.

En el marco de este plan, en 2021 se realizó la venta de 21 terrenos residenciales, con una recaudación superior a los 16 millones de pesos que fueron reinvertidos en obras de extensión de servicios básicos en los barrios más alejados.