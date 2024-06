El partido de Rioseco cambió autoridades: una mujer será la nueva presidenta

Ramón Rioseco, en su carácter de líder del Frente y la Participación Neuquina convocó a la militancia en Cutral Co para definir las estrategias y líneas políticas a desarrollar, además de renovar la conducción que recayó en su hermana y exdiputada, Teresa Rioseco. El cutralquense exhortó a los afiliados a caminar el territorio neuquino y recalcó que: «la crisis de los otros es una oportunidad para nuestro espacio».

La convocatoria partidaria permitió no solo renovar las autoridades del FyPN, sino plantear la necesidad de una tarea de militancia en cada localidad de la provincia. En el mismo día que el gobernador Rolando Figueroa (Comunidad) y el intendente Mariano Gaido, en nombre de Primero Neuquén firmaron un acuerdo político en la capital neuquina, Rioseco reunió a los suyos.

Al momento de hablar a los asistentes, el intendente de Cutral Co analizó la experiencia obtenida de la conformación de alianzas a la que calificó de no muy buena, aunque expresó que sin ellas no será posible avanzar en una sociedad que consideró muy fragmentada, desde el punto de vista ideológico.

«Hemos vivido y hemos sufrido como nadie el olvido y la exclusión por parte de las autoridades nacionales y provinciales. Todos sabemos lo que hoy en día significa y lo que ha significado para Cutral Co todos estos años», refirió. En este contexto, indicó que desde el FyPN se debe transmitir la doctrina de la buena administración, del trabajo, de la disciplina, del control, de la auditoría.

Resumió que de todas estas cuestiones puede dar cuenta la administración municipal en cada barriada cutralquense.

El intendente cutralquense remarcó la necesidad de caminar la provincia. (Foto: archivo)

«Son pocas las administraciones que en la Argentina pueden darse el lujo de tener superávit fiscal verdadero como el que tenemos en Cutral Co», dijo Rioseco. Comparó esta situación con la planteado por el presidente Javier Milei, quien a su entender, se vanagloria de tener superávit, pero: «no le paga a nadie».

Remarcó que Cutral Co tiene sueldos y aguinaldos al día, más las obras que le permite discutir de igual a igual con el gobernador Figueroa o con los ministros. «Somos un pueblo soberano sin dejar de lado el respeto por nuestros gobernantes, aunque tampoco la firmeza de tener nuestras convicciones con un rumbo bien definido», destacó.

Rioseco aclaró que todo lo delineado es el rumbo a seguir en la provincia desde el espacio político que dirige. «Neuquén no tiene destino si no cambia el camino y la mentalidad de cómo hay que gobernarla porque tenemos un potencial enorme con el petróleo, Vaca Muerta y el gas», apuntó.

Describió que con estas fortalezas se deben parar ante el gobierno nacional. Recalcó las oportunidades «extraordinarias» que tiene la provincia. Sin embargo, dijo que las rutas y los hospitales no están en condiciones.

«La crisis de los otros es una oportunidad para nuestro espacio y eso debemos aprovecharlo», sentenció Rioseco. «Los invito a trabajar territorialmente para transmitirles a los vecinos los buenos valores para gestionar. Lo debemos dar caminando nuestras ciudades», concluyó.

Al encuentro partidario asistió la militancia de San Martin de los Andes, Chos Malal, Plottier, Neuquén capital, Picún Leufú, Piedra del Águila, más los locales. La conducción recayó en Teresa Rioseco como presidenta; y el vicepresidente 1° es Sebastián Villegas; la vice segunda es Gabriela Espejo; el secretario general, Jesús San Martín; la tesorera es María Noel Sanhueza; la secretaria territorial Jesica Rioseco; la de Asuntos Legislativos, Fernando Doroschenco y la de Proyectos y Comunicación Técnica, Elida González.