El Registro Civil Móvil llega a los balnearios de Neuquén durante enero de 2026

El Registro Civil Móvil recorrerá distintos balnearios de la ciudad de Neuquén durante enero de 2026. En el transcurso de las próximas dos semanas, la ciudadanía tendrá la posibilidad de gestionar trámites desde la costa del río Limay. Así lo confirmó la Dirección Provincial del Registro Civil, dependiente del Ministerio de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos.

Del 13 al 22 de enero inclusive, de las 14 a las 18, en la unidad móvil se podrán gestionar trámites como la emisión y renovación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y de pasaporte por orden de llegada.

El operativo especial del Registro Civil Móvil busca facilitar el acceso a trámites identificatorios, aprovechando la concurrencia masiva de los vecinos y vecinas a los espacios recreativos durante la temporada de verano. Además, significa una alternativa para quienes no pueden acercarse a las oficinas seccionales en los horarios habituales de atención durante la mañana.

¿En qué balnearios estará el Registro Civil Móvil?

El recorrido del Registro Civil Móvil iniciará el martes 13 y miércoles 14 de enero en el balneario Albino Cotro, ubicado en calle Linares N°1900.

El jueves 15 y viernes 16 de enero el operativo especial se desplazará al Paseo de la Costa, en la Isla 132.

El lunes 19 y martes 20 de enero, la unidad móvil funcionará en el balneario Sandra Canale, ubicado en calle Gatica N° 3000.

Finalmente, el miércoles 21 y jueves 22 de enero se ubicará en Valentina Sur, en el balneario Valentina Brun de Duclot ubicado en calle Futaleufú Sur.

Registro Civil Móvil en Neuquén: ¿Cuáles son los precios de los trámites?

El DNI para recién nacidos no tiene costo, mientras que el DNI regular o su actualización tiene un valor de $7.500 y el DNI Exprés $18.500 para los argentinos. Las actualizaciones obligatorias del DNI para las infancias deben realizarse entre los 5 y 8 años de edad, y de nuevo a los 14 años.

En cambio, para los extranjeros los valores que se aplican son de $14.000 para DNI regular y $25.000 para el exprés.

El pasaporte regular o su actualización tiene un costo de $70.000, mientras que el trámite para obtener el pasaporte Exprés tiene un valor de $150.000.