Lunes de tormentas y una semana de calor extremo: el pronóstico extendido para Neuquén y el Alto Valle
El inicio de semana llega con una fuerte inestabilidad en el norte de la Patagonia. Tras las tormentas y ráfagas previstas para este lunes, el termómetro volverá a subir hasta rozar los 34°C. Te contamos cómo estará el tiempo cada día y cuándo regresa el viento fuerte.
Este lunes 12 de enero arranca con el cielo cubierto y una advertencia meteorológica que pone en alerta al Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Sin embargo, la inestabilidad de hoy será solo el comienzo de una semana marcada por cambios bruscos de temperatura y el regreso de las ráfagas intensas.
La jornada de hoy será la más complicada en términos de precipitaciones. Con una máxima de 28°C, la humedad acumulada disparará tormentas en toda la región.
Las fuertes tormentas se esperan durante la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es de hasta el 70%, con ráfagas de 50 km/h que acompañarán el desarrollo de las celdas eléctricas.
El regreso del calor: martes 13 y miércoles 14
A partir del martes, el sol recuperará protagonismo y el termómetro iniciará una escalada rápida:
- Martes 13: mejora notablemente. El cielo estará despejado y la máxima trepará a los 32°C. Será el día más calmo de la semana en cuanto a viento.
- Miércoles 14: el día más caluroso. La máxima alcanzará los 34°C, pero el alivio será breve ya que vuelve el viento con ráfagas de hasta 59 km/h, especialmente hacia la noche.
Cierre de semana: jueves 15 y viernes 16
La segunda mitad de la semana laboral mantendrá la tendencia de «viento y calor»:
- Jueves 15: Un leve descenso térmico llevará la máxima a 28°C, pero la inestabilidad eólica persistirá con ráfagas de 59 km/h.
- Viernes 16: El viernes cerrará con condiciones ideales para el aire libre. La máxima será de 31°C, con vientos leves y sin ráfagas de consideración.
