Lunes de tormentas y una semana de calor extremo: el pronóstico extendido para Neuquén y el Alto Valle

Este lunes 12 de enero arranca con el cielo cubierto y una advertencia meteorológica que pone en alerta al Alto Valle de Neuquén y Río Negro. Sin embargo, la inestabilidad de hoy será solo el comienzo de una semana marcada por cambios bruscos de temperatura y el regreso de las ráfagas intensas.

La jornada de hoy será la más complicada en términos de precipitaciones. Con una máxima de 28°C, la humedad acumulada disparará tormentas en toda la región.

Las fuertes tormentas se esperan durante la tarde y la noche. La probabilidad de lluvia es de hasta el 70%, con ráfagas de 50 km/h que acompañarán el desarrollo de las celdas eléctricas.

El regreso del calor: martes 13 y miércoles 14

A partir del martes, el sol recuperará protagonismo y el termómetro iniciará una escalada rápida:

Martes 13: mejora notablemente. El cielo estará despejado y la máxima trepará a los 32°C . Será el día más calmo de la semana en cuanto a viento.

mejora notablemente. El cielo estará despejado y la máxima trepará a los . Será el día más calmo de la semana en cuanto a viento. Miércoles 14: el día más caluroso. La máxima alcanzará los 34°C, pero el alivio será breve ya que vuelve el viento con ráfagas de hasta 59 km/h, especialmente hacia la noche.

Cierre de semana: jueves 15 y viernes 16

La segunda mitad de la semana laboral mantendrá la tendencia de «viento y calor»: