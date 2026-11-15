Choque de aviones en un aeropuerto de Miami, en medio del bloqueo aéreo de Estados Unidos

Un avión de pasajeros y otro de carga chocaron el sábado por la noche en el Aeropuerto Internacional de Miami, mientras se desplazaban por tierra. El episodio se conoció este domingo 15 de noviembre. El impacto involucró a un Boeing 737 de Copa Airlines y un Boeing 767 de UPS.

Según informó la Administración Federal de Aviación (FAA) a CNN, el ala del primero golpeó la nariz del carguero. Dos personas sufrieron lesiones leves. El vocero del aeropuerto, Greg Chin, indicó que los equipos de emergencia las atendieron en el lugar.

Choque de aviones en Miami: qué se sabe de la maniobra

Según la información preliminar de la FAA citada por CNN, los controladores habían indicado a la tripulación de UPS que cediera el paso al avión de Copa Airlines. La aeronave de pasajeros acababa de aterrizar procedente de la Ciudad de Panamá.

Video shows damage to an aircraft following a minor ground collision involving a UPS Boeing 767 and a Copa Airlines Boeing 737 at Miami International Airport, Miami, Florida, USA. https://t.co/qTPUgwtZGA — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 15, 2026

El impacto se produjo en una intersección de las calles de rodaje del aeropuerto. De acuerdo con los primeros reportes, la maniobra no se habría realizado como estaba prevista.

Las grabaciones de las comunicaciones permitieron reconstruir parte de lo sucedido entre los pilotos y la torre de control. Mientras el comandante de Copa reportó el golpe y la aparente pérdida de la punta del ala izquierda, el de UPS reconoció que había sobrepasado una línea.

Crisis aérea en Estados Unidos: la suspensión de vuelos que antecedió al choque

El accidente ocurrió después de que la FAA ordenara el viernes 13 una suspensión nacional de despegues, ante problemas en las comunicaciones del control aéreo. La restricción comenzó en Chicago y luego se extendió al país, según la información publicada por Diario RÍO NEGRO.

La disposición permitía aterrizar a los aviones que ya estaban en vuelo, mientras las llegadas internacionales se analizaban individualmente. El secretario de Transporte, Sean Duffy, informó que los técnicos investigaban el origen de la falla. Las notas consultadas no establecen una relación causal entre ese desperfecto y el choque en Miami.

Según la aplicación Flighty, quedaban más de 30.000 vuelos programados cuando comenzó la paralización. La interrupción amenazaba con generar demoras y cancelaciones durante el fin de semana, por el encadenamiento de servicios y los límites de las jornadas de las tripulaciones.