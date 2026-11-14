Elecciones 2027 en Aluminé: Flavia Cuiñas será la candidata de Mariano Gaido y Rolando Figueroa por Primero Neuquén

Flavia Cuiñas oficializó su candidatura a intendenta de Aluminé por Primero Neuquén. Su propuesta es llevar a la localidad lo que hace Mariano Gaido en la ciudad de Neuquén: cuentas ordenadas, superávit e inversión fuerte en obra pública. Lo plantea en sintonía con el proyecto provincial del gobernador Rolando Figueroa.

“La gente del interior viajamos a Neuquén por distintas circunstancias y vemos cómo crece la capital a pasos agigantados”, dijo Cuiñas. Para ella, el ritmo de obras de la capital es el camino para resolver los reclamos históricos de Aluminé.

Agua, cloacas y gas: las prioridades de Cuiñas para Aluminé

El eje de su plataforma es la infraestructura básica: agua potable los 365 días del año, conexiones cloacales, caminos transitables y la extensión de la red de gas. “En Aluminé todavía tenemos lugares donde nos calefaccionamos a leña. De esto y de muchas obras más nos vamos a ocupar”, afirmó.

También propone un plan de mantenimiento permanente de calles vecinales y accesos, para que se puedan usar en todas las estaciones. Según la candidata, eso facilitaría la logística de la producción y permitiría posicionar a Aluminé como destino turístico, con circuitos que generen empleo genuino para las familias de la localidad.

Parajes rurales, turismo y una gestión municipal más ágil

El proyecto incluye acompañar a los parajes rurales de Ruca Choroi, Abra Ancha y Quillén e integrarlos a los servicios urbanos. Además, plantea una alianza con emprendedores y el sector privado para tener eventos todo el año, con el turismo como motor de la economía local.

Para la gestión del municipio, Cuiñas habló de armar equipos técnicos con autonomía y capacidad de respuesta que presenten proyectos propios, en línea con el desarrollo provincial que impulsa Rolando Figueroa y con el modelo de Mariano Gaido como referencia. La idea es que quien se acerque a una dependencia encuentre una solución rápida.

Quién es Flavia Cuiñas

Cuiñas tiene 53 años y más de 25 de trayectoria en la educación pública. Hoy es directora del Distrito Educativo XI y dijo que decidió competir por la intendencia para hacer crecer a su comunidad. Viene de una familia con larga historia en Aluminé y desde la adolescencia organiza actividades comunitarias. De su padre heredó la convicción de estar siempre cerca de la gente.

Dijo que la función pública exige estar en la calle y cerca de los vecinos. “Soy una convencida de que el sentido de todo es prestarle atención a la persona que uno tiene al lado”, afirmó.