Empleados despedidos por el Municipio de Cipolletti desmienten haber robado cables

Los empleados municipales de Cipolletti, Daniel Villablanca, Felipe Sauer y Juan Manuel Bravo, que fueron despedidos por el Gobierno de Rodrigo Buteler, desmintieron la acusación pública realizada por la administración municipal. Aseguran que no fueron autores del robo de cables, tal como públicamente se informó, y por lo tanto iniciaron acciones legales contra la comuna y un pedido de resarcimiento económico de 72 millones de pesos.

El abogado de los despedidos, Néstor Soler, acercó a Diario RÍO NEGRO las tres resoluciones del caso, 0834, 948 y la definitiva 1093, donde destaca que en ningún momento puede probarse que la situación descripta configure como el delito mencionado. E incluso resalta que la Resolución 1093 explicita en uno de sus párrafos: «Que, no existen pruebas para indilgar a los agentes sumariados haber vendido «cables robados», por lo que no es por ello que se los sanciona; que, de así haberse considerado, se hubiese denunciado dicha conducta penalmente».

El hecho se conoció a fines de mayo de este año por un comunicado de prensa del Municipio de Cipolletti. Allí se menciona textualmente: «suspenden sin goce de haberes a tres trabajadores municipales por robo de cables».

En el mismo parte se incluyen declaraciones del intendente Buteler donde asegura «vamos a ser implacables con aquellos que usen al estado municipal para cometer delitos que perjudiquen a los contribuyentes y sobre todo manchen el trabajo incansable que día a día realizan los trabajadores municipales».

La resolución del despido de los empleados municipales de Cipolletti

En el comunicado se adjunta una imagen donde se ve a los tres trabajadores transportando material ferroso en un camión municipal dentro de lo que sería su horario laboral y agrega: «La municipalidad suspendió sin goce de haberes a 3 trabajadores municipales por haber sido descubiertos descargando cables robados en un vehículo municipal en horario laboral».

Con las resoluciones antes mencionada se llevó a cabo una investigación interna y se determinó la cesantía (Resolución 1093) de Villablanca, Sauer y Bravo por «incurrir en faltas tipificadas en los arts. 10 inc. a), c), d), j), Art. 31 b), c), d), e), f) y j), Art 32 inc d) y e) y Art 35 inc a) del Estatuto del Empelado Público Municipal de Cipolletti».

Incluso, el mismo documento asegura que la procedencia del material ferroso, es decir los cables, no pudo ser acreditada. O sea, no se pudo confirmar si lo transportado tenía un origen ilícito o no. Sin embargo, el Gobierno municipal, a través de su intendente y otros funcionarios, siempre se expresaron respecto a una supuesta conducta delictiva de los cesanteados siendo que lo único que se pudo probar es el incumplimiento de normas internas de convivencia y buena conducta de los empleados, es decir, el uso del camión municipal para supuestos fines personales en horario laboral.

El letrado de los trabajadores indicó que inició acciones legales contra el Municipio por un monto de 72 millones de pesos más intereses al considerar que existieron formas «dañinas y dolosas». «Es inaudito que el Estado municipal utilice los medios de comunicación para cesantear empleados», indicó.

Diario RÍO NEGRO había informado sobre esta situación consultado a las fuentes municipales que dieron a conocer el hecho entre mayo y julio de este año.