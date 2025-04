Marcha atrás de Mariano Gaido con el aumento por decreto a los municipales de Neuquén: Sitramune acordó

Una última reunión hoy entre el gremio municipal (Sitramune) y el municipio derivó en un acuerdo paritario hasta enero de 2026 que no tendrá subas en negro ni bonos, con un 10% de aumento al básico para todas las categorías y los incrementos por IPC trimestral. «No era lo que fuimos a buscar, pero nos quedamos con la satisfacción de que conseguimos un aumento que impacte en los básicos«, dijo Luis Ríos, secretario general.

«Está difícil para los trabajadores, no es fácil acordar cuando tenés un decreto por delante: hicimos todo lo posible por sacar un aumento adelante y no alcanzó, el municipio no estaba en condiciones de afrontar lo que pedíamos», sostuvo.

Ríos planteó que con la suba en los básicos, impactará en el aguinaldo de mitad de año, antigüedad y títulos, lo que en porcentaje, mejorará la suma en negro que iban a cobrar los próximos dos meses, «pero que después, quedábamos en lo mismo: con un 3,85%», sostuvo.

Al aumento, le suman el incremento trimestral por inflación.

«Nosotros no queríamos sumas en negro ni bonos. Había una propuesta de un 10% al sueldo de abril y otro 3% en septiembre y volvimos a intentar con eso, la asamblea nos mandató para intentar arreglar de otra manera y destrabar sin sumas en negro», insistió Luis Ríos, secretario general de Sitramune.

Desde el Ejecutivo, se emitió un comunicado en el que se ponderó el incremento trimestral por inflación «como la provincia» y que el decreto con los complementos y el bono, quedaba sin efecto. “Se va a abonar con los haberes del mes de abril el IPC de marzo, con más aumentos porcentuales que llevarán a $500.000 el sueldo inicial”, detalló la información oficial, con datos del secretario de Gobierno, Juan Hurtado.

Se agregó que en julio y octubre de 2025 y en enero y en abril de 2026 se actualizará aplicando el IPC.

Ríos insistió en que retrotraer las condiciones hasta dejar sin efecto las sumas en negro, fue la piedra base de la negociación que les mandató la asamblea.

Los municipales se reunieron por la mañana en la sede gremial. A media mañana se concretó la reunión con el secretario de Gobierno y de Economía, Juan Martín Hurtado, y pasado el mediodía, se firmó un convenio de partes.

El bono «quedó desactivado» y los complementos, también. La dirigencia consideró importante volver sobre los pasos anteriores a la última propuesta que habían rechazado «más una mejora». En total, serán un 15% hasta enero de 2026, cifraron. «Mejoramos y firmamos el acta, la asamblea nos autorizó», sostuvo Ríos.

Ríos admitió que lo que se firmó no fue satisfactorio «porque íbamos por algo más grande, la gente no está conforme; pero el Ejecutivo nos planteó que no podían solventar un aumento en las condiciones que estábamos pidiendo: abrieron la mesa de vuelta y avanzamos con la propuesta en blanco, en el año serán un 15%», insistió.

Las categorías bajas tendrán incrementos de más de 60 -70 mil pesos. «Valoramos acordar un aumento en blanco, a nadie le alcanza y fue complicado, pero las sumas en negro son pan para hoy y hambre para mañana y el punto saliente es que se retrocedió con el decreto», insistió.

Se dejó sin efecto la mitad del bono que por la mañan se difundió que se iba a cobrar el jueves, junto con las sumas en negro o complemento para las categorías bajas, que cobran entre 500 y 600 mil pesos.

Marcharán el 30 de abril

Sitramune se sumará a la marcha del 30 de abril en Neuquén, convocada por la CGT, a las 15. «La política del gobierno nacional no nos favorece, slo a los empresarios. Tenemos que pasar este conflicto, por culpa de las políticas nacionales», dijo.