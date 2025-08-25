En Viedma comienzan las inscripciones para los talleres de oficios

A partir de este martes se iniciarán las inscripciones para los talleres de oficios «Manos que trabajan» que dicta la municipalidad de Viedma.

Los interesados podrán anotarse hasta el 12 de septiembre, o hasta que se complete el cupo de cada taller, en la Secretaría de Desarrollo Humano e Integración Social, ubicada en Álvaro Barros 1508, de 9 a 12.

El programa municipal de talleres de oficio «Manos que Trabajan» está destinado a jóvenes, mayores de 18 años, y adultos que buscan capacitarse en diversas actividades con el objetivo de lograr su inserción laboral.

A partir de septiembre, en espacios municipales y juntas vecinales, se dictarán cursos de corte y confección, electricidad domiciliaria, repostería y decoración de tortas, construcción en seco, peluquería y barbería, panadería, chocolatería, electricidad del automotor, soldadura, manicuría, mozo, tapicería, instalación y reparación de aire acondicionado, reparación de celulares, seguridad en espacios públicos y privados, mecánica de motos, cocina y reflexología, entre otros.