Video | La aventura de un lobito marino por Viedma: lo encontraron en un vivero y lo devolvieron al río Negro en una carretilla

Un vecino de Viedma se llevó una increíble sorpresa el fin de semana cuando al caminar por un vivero se topó con un ejemplar de lobo marino. El animalito se encontraba sobre una calle alejada del río y el hombre tuvo que pedir ayuda para poder ponerlo a resguardo. La aventura del lobito terminó cuando arribó personal de Fauna y en una carretilla lo trasladó hasta la costa del río Negro. Las imágenes del momento fueron compartidas y viralizadas en redes sociales:

Rescataron y liberaron a un lobo marino en Viedma

Las imágenes fueron compartidas por Angel Rovira Bosch en Facebook el sábado. En el primer video que compartió relató que se había encontrado el lobo marino en su vivero que se encuentra sobre la Ruta Provincial 1 de Viedma.

El hombre pedía ayuda para poder trasladar al animal que, por temor, no se dejaba agarrar. A las pocas horas compartió más videos donde contó que finalmente y gracias a la repercusión de su primera publicación, se acercó personal de Fauna para poder lograr el rescate.

El operativo consistió en el traslado del pequeño ejemplar en una carretilla hasta la costa del río Negro donde lo liberaron. El animalito se quedó unos minutos en la orilla, se mostraba desorientado, sin embargo el personal constató que se encontraba en buen estado.

Los videos compartidos en redes sociales generaron gran repercusión y otros vecinos destacaron el accionar del hombre que los halló. «Hay que cuidar la fauna marina, linda visita tuvieron en el vivero. Muy bien a todos los que se preocuparon y ocuparon del lobito», expresó una usuaria.

Qué hacer si encontrar un lobo marino fuera de su hábitat

Si te encontrás con un lobo marino fuera de su hábitat, es necesario tener en cuenta una serie de recomendaciones.