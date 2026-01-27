Viedma y El Cóndor ofrecen cuatro días de propuestas artísticas gratuitas con el Verano Cultural

Del jueves al domingo, Viedma y El Cóndor viven el Verano Cultural. Foto: gentileza.

El verano sigue latiendo al ritmo del arte y la música en Viedma. Esta semana, el Parque Ferreira y el balneario El Cóndor volverán a ser escenario del Verano Cultural, con una variada programación de espectáculos gratuitos que incluye circo, teatro, poesía y propuestas musicales para todas las edades.

La Municipalidad de Viedma informó que las actividades comenzarán el jueves 29 de enero en el anfiteatro de la Humanidad y la Memoria, con propuestas pensadas para el disfrute familiar y la participación de artistas locales, regionales y nacionales.

Agenda en el Parque Ferreira

Jueves 29 de enero

19: Espacio de arte para las infancias.

20: Función de circo a cargo de la Compañía Risas del Monte (Córdoba).

(Córdoba). 21: Escenario abierto (reprogramado) con las presentaciones de Black, Andrea Fernández, Pablo Kucich, Dulce y Malu.

Viernes 30 de enero

21: Continuación del escenario abierto con Uriel Muñoz, Malevo, Dúo Velasco Farfal, Matías Retamal y Hermanas Carrasco .

. 23: Cierre a puro rock nacional con la banda NDS.

Sábado 31 de enero

Noche de Canciones con las presentaciones de Lázaro Artola, Luciano Nacci y Chimpay.

Domingo 1 de febrero

20: «Versos en el río«, una performance que combina poemas, música y danzas.

Propuestas en El Cóndor

El ciclo también llegará al balneario El Cóndor con actividades para residentes y turistas.

Viedma y El Cóndor proponen actividades para toda la familia. Foto Turismo RN.

Viernes 30 de enero

20: En el escenario del Paseo de los Artesanos, se presentará la banda de cumbia Karemelo.

Domingo 1 de febrero

20: Función de «Agua cero», a cargo del elenco provincial de teatro, en el espacio sociocultural ubicado en la intersección de las calles 69 y 60.

El Verano Cultural continúa consolidándose como una de las principales propuestas culturales del verano en Viedma y la costa rionegrina.