Viedma y El Cóndor ofrecen cuatro días de propuestas artísticas gratuitas con el Verano Cultural
Del jueves 29 de enero al domingo 1 de febrero, Viedma y El Cóndor serán sede del Verano Cultural, con espectáculos gratuitos de circo, música, teatro y poesía para toda la familia.
El verano sigue latiendo al ritmo del arte y la música en Viedma. Esta semana, el Parque Ferreira y el balneario El Cóndor volverán a ser escenario del Verano Cultural, con una variada programación de espectáculos gratuitos que incluye circo, teatro, poesía y propuestas musicales para todas las edades.
La Municipalidad de Viedma informó que las actividades comenzarán el jueves 29 de enero en el anfiteatro de la Humanidad y la Memoria, con propuestas pensadas para el disfrute familiar y la participación de artistas locales, regionales y nacionales.
Agenda en el Parque Ferreira
Jueves 29 de enero
- 19: Espacio de arte para las infancias.
- 20: Función de circo a cargo de la Compañía Risas del Monte (Córdoba).
- 21: Escenario abierto (reprogramado) con las presentaciones de Black, Andrea Fernández, Pablo Kucich, Dulce y Malu.
Viernes 30 de enero
- 21: Continuación del escenario abierto con Uriel Muñoz, Malevo, Dúo Velasco Farfal, Matías Retamal y Hermanas Carrasco.
- 23: Cierre a puro rock nacional con la banda NDS.
Sábado 31 de enero
- Noche de Canciones con las presentaciones de Lázaro Artola, Luciano Nacci y Chimpay.
Domingo 1 de febrero
- 20: «Versos en el río«, una performance que combina poemas, música y danzas.
Propuestas en El Cóndor
El ciclo también llegará al balneario El Cóndor con actividades para residentes y turistas.
Viernes 30 de enero
- 20: En el escenario del Paseo de los Artesanos, se presentará la banda de cumbia Karemelo.
Domingo 1 de febrero
- 20: Función de «Agua cero», a cargo del elenco provincial de teatro, en el espacio sociocultural ubicado en la intersección de las calles 69 y 60.
El Verano Cultural continúa consolidándose como una de las principales propuestas culturales del verano en Viedma y la costa rionegrina.
