Fiesta de la Confluencia: casi 250 millones de pesos por escenario, sonido y luces

De a poco se van conociendo más detalles sobre la organización de la Fiesta de la Confluencia, que esté año estrenará su título nacional. El municipio ya lanzó la venta de pliegos para licitar el servicio de armado de escenario, sonido, audio y sistemas eléctricos que se montará en la isla 132 antes del 14 de febrero.

El intendente Mariano Gaido no se anda con chiquitas y pretende contar por cuarto año consecutivo con uno de los dos escenarios más grandes del país. Para esto, el decreto 0009 de este año, que convoca a licitación pública, establece para la contratación de este servicio, por todo concepto, un gasto total de 248.527.600 pesos.

Entre las condiciones impuestas deberá contar con 25,7 metros de frente, 15,4 de profundidad y 2,3 de altura. Al que se deberá adicionar dos estructuras laterales más de 25,7 metros cada una. Con estos requerimientos se asemeja al que se instaló el año pasado, salvo por algunos detalles de montaje que hacen la diferencia.

Una de las condiciones que no deberán faltar es que el sistema de armado sea «Layher«, que no requiere tuercas ni tornillos y disminuye el tiempo de armado. Además, aporta la seguridad necesaria para evitar que las oscilaciones de las estructuras propias del movimiento sobre el escenario, no desprendan alguna pieza. Es decir, se arma como el juego del «Mecano».

Y si de evitar accidentes o contratiempos se habla, por debajo del escenario, quien gane la licitación deberá garantizar la colocación de 36 piletones de 1.000 litros de agua cada uno, a los que se sujetará la estructura total. Esto permite que ni siquiera los fuertes vientos característicos de la región, atenten contra la seguridad. El anterior escenario contó con 12 cubetas de 4.000 litros totales.

Además, en los pliegos se establece que el servicio deberá incluir el montaje de un pórtico de ingreso al predio, también con sistema Layher, de 30,8 metros de frente, 5,14 de profundidad y 8 metros de altura, «con dos pasos libres de 7,7 metros de frente y 4 de altura».

La firma que resulte ganadora de la compulsa, tendrá que demostrar ser propietario de todo el material y contar con personal técnico propio para prestar el servicio de luces, sonido y electricidad durante todos los días de la fiesta.

«Se requiere un mínimo de 8 técnicos de luces y 8 de video, servicio y provisión de pantallas LED para escenario principal, demorados y pórtico de ingreso», establece el pliego que tiene un valor de 590.00 pesos. Los interesados tienen tiempo para adquirirlos hasta el próximo lunes 9 de enero. El miércoles 11 se realizará la apertura de sobres con las ofertas.