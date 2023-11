Gaido adelanta de a poco su nueva estructura municipal

El intendente Mariano Gaido confirmó la continuidad de Luiciana De Giovanetti en la primera línea del gabinete, aunque en una secretaría que en actual organigrama no existe: será la titular de Derechos Humanos, Relaciones Institucionales y Cooperación Internacional. Tras el anuncio del futuro nombramiento del abogado Marcelo Inaudi a cargo del Consejo de Seguidad, Gaido esbosó que habrá una nueva estructura de gobierno para su segundo mandato.

De Giovanetti se desempeña actualmente como secretaria de Ciudadanía de la municipalidad de Neuquén, un cargo que tampoco existía en la anterior administración municipal. La estructura del gobierno municipal 2019-2023 fue mutando a lo largo de los 4 años, aunque desde los inicios contó con una impronta diferente: Capacitación, Movilidad y Ciudadanía fueron secretarías de fuerte impronta en esta gestión que finaliza. Y no tenían lugar en anteriores gestiones.

La dirección de Derechos Humanos está actualmente bajo la órbita de De Giovanetti, en tanto Relaciones Institucionales fue creada por la gestión MPN como una unidad dentro de la estructura, que depende directamente del Ejecutivo y que ocupa Gerardo Gutiérrez, diputado provincial electo y hermano del gobernador Omar Gutiérrez.

«Muchas Gracias», agradeció públicamente en sus redes De Giovanetti, tras el anuncio en las redes sociales del jefe comunal en tanto la diputada provincial Ludmila Gaitán felicitó y se hizo eco del anuncio del sábado del intendente Gaido y sostuvo que era parte del trabajo en equipo del MPN capitalino en el gobierno.

De Giovannetti y María Pasqualini (otra de las que continuará en el gabinete a partir del 10 de diciembre) fueron a votar juntas hoy, con varios posteos en sus redes sociales.

María Pasqualini y Luciana De Giovanetti, dos funcionarias de primera línea de decisión del intendente Mariano Gaido que repetirán protagonismo en la gestión que se inicia (foto de tuiter)

El intendente Mariano Gaido no dio a conocer la nueva estructura de gobierno que tendrá su segundo periodo.

La cifra de personal (unos 3.400 empleados) no se modificó para el presupuesto 2 024. Pero según surgió del análisis de las partidas, hay algunas sub áreas (partidas completas de personal que dejaron de existir bajo una secretaria y aparecieron en otra) que fueron modificadas, según fue mencionado por la oposición en el Deliberante durante el debate del presupuesto.

Con la incorporación a la línea de conducción del MPN capitalino del abogado Marcelo Inaudi, ex asesor radical y secretario de Gobierno en periodos de gestión del ex intendente (fallecido) Horacio «Pechi» Quiroga, el intendente Mariano Gaido adelantó que no mantendrá la actual estructura.

Según precisó el jefe comunal, la secretaría de Derechos Humanos ocupará un «espacio clave» en el desarrollo de políticas del Estado municipal, con una funcionaria a la que calificó de «virtuosa y de gran experiencia».

No informó en qué cargos, sin embargo, el intendente ya anunció que María Pasqualini, Gastón Contardi, Fernando Schpoliansky, Francisco Baggio y Cristian Hasper seguirán en su segundo mandato.