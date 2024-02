En los municipios de Neuquén, los boletos cubren menos de la mitad del costo del transporte

Casi 1.000 pesos diarios se necesitan para ir y volver al trabajo en el sistema público de transporte en las ciudades neuquinas y a pesar de la cifra, el importe cubre de un 14 a un 20% del costo operativo del servicio, según la localidad. El resto correspondía a aportes nacionales y de la provincia. Ante la quita oficialmente anunciada del fondo compensador en el interior, se analizaban de urgencia alternativas presupuestarias para evitar el cese de servicios, como ocurrió en el inicio de la semana en Senillosa.

El urbano de Neuquén tiene un valor de 450 pesos y el corte de boletos arrojó 3 millones de pasajes vendidos en la capital por mes. Le sigue Cutral Co, que no tiene servicio SUBE, con un urbano de 420 pesos y un corte de boletos que alcanza a los 350 mil por mes. Neuquén tiene 180 coches en recorridos de la capital y Cutral Co tiene una flota de 6 unidades.

La mayoría de los servicios interurbanos tampoco tienen SUBE, que es el sistema mediante el cual Nación anunció que subsidiará la demanda y algunas prestatarias de la región advirtieron a algunos intendentes que no podrán operar sin esos aportes. El viaje de Neuquén a Cutral Co alcanza más de 5.800 pesos, por lo que se requieren de más al menos 12.000 pesos para el viaje entero.

En aquellos municipios que se dejó de percibir el subsidio nacional porque no tienen SUBE, se analiza suplir los aportes con una mayor demanda de fondos para el transporte a la provincia, subir el aporte de subsidios municipales y modificar el diagrama viajes con prioridad a los horarios laborales, escolares y reducción de circulación en el resto de las jornadas.

«Aunque tengamos SUBE, a los municipios del interior la distribución a demanda no nos beneficia, de los subsidios que lleguen será muy poco para Plottier por la cantidad de personas que viajan en comparación con Neuquén capital, ni hablar del AMBA», dijo el secretario de Seguridad y Transporte de Plottier, Cristian Tracana. Plottier corta en un mes de servicios locales e interurbanos, lo que Neuquén capital registra por día.

Según la información de la dirección provincial de Transporte de Neuquén, desde noviembre el atributo social de Nación llegó a los usuarios pero no a las empresas de Senillosa, San Martín, Chos Malal, Cutral Co, Centenario, Vista Alegre, Plottier, Neuquén y Villa La Angostura.

El sistema SUBE tiene 11 de años de implementación, pero solo Neuquén, San Martín y Plottier tienen el sistema. «Es inviable» en las zonas rurales y sin conexión a internet, se aclaró. En otras ciudades «es una deuda pendiente del gobierno nacional con los municipios».

Plottier tiene 14 unidades que cubren urbano e interurbano, con un total de 70 mil pasajes al mes, mientras que en Neuquén, en enero cortaron 100 mil al día y en diciembre 2.023 fue de 120.000 pasajes diarios vendidos.

El sistema SUBE tiene descuentos del 55% por atributo social (trabajadoras de casas particulares, jubilados, veteranos) y la cantidad de personas alcanzadas por el beneficio oscila entre un 20% y un 35% de los usuarios en tiempo de alta demanda.

Plottier cobra un boleto de 180 pesos que a partir del 14 de febrero se irá a 300 en el urbano (50a,50by 50r) y a 600 el interurbano, por ejemplo, desde China Muerta hasta Neuquén a partir del miércoles (actualmente es de 300).

El servicio interurbano que cubren el mismo trayecto, de Neuquén a Plottier, el boleto tiene un valor actual de 741 pesos. Hay interurbanos más caros, como el de Centenario a Neuquén, con un boleto de 823 pesos que se autorizó a 928, y un corte de boletos que alcanza mensualmente a los 103.000 pasajes mensuales.

En Centenario el servicio urbano sale 170 con la tarjeta de la empresa prestataria (Pehuenche) y 530 con la SUBE, porque es parte del servicio interurbano entre Neuquén y Vista Alegre. Desde Neuquén a Cinco Saltos, el boleto sale 1.040 pesos.

Senillosa cesó el servicio unos días, cuando no llegó el aporte nacional, el conflicto se zanjó con aportes provinciales que equiparon los fondos que debía enviar Nación, lo que se acordó antes de que se conociera que la administración nacional retirará el fondo compensador para el interior. Un total de 10 unidades cubren el trayecto a 1.180 pesos el viaje, con un promedio mes de 95.000 viajes mensuales.

Cuánto valen los boletos urbanos e inturbanos

El boleto urbano en Neuquén se autorizó a 450 pesos el local, en Cutral Co tiene un valor de 420; 300 pesos será el valor del urbano en Plottier desde el miércoles 14 (actualmente es de 180), San Martín tiene un valor de unos 420 pesos, en Centenario tiene un valor de 170 con la tarjeta Pehuenche y 540 con la SUBE.

El interubano entre Junín y San Martín de los Andes tiene un valor de 1.346 pesos y mensualmente se contabilizan unos 32.000 boletos cortados, el servicio Senillosa Neuquén cuesta 1.180 pesos y se cuentan 94.000 pasajes vendidos por mes; Neuquén – Centenario tiene 103.000 pasajes cortados por mes a un valor de 823 pesos, que subirá a 928 en estos días. Plottier Neuquén tiene 2 servicios, uno a 450 pesos y otro a 720 pesos, con más de 70.000 boletos vendidos por mes.

Neuquén capital tiene 100 mil pasajes/día contabilizados en enero, con una estimación mensual de 3 millones de boletos vendidos.

El transporte de larga distancia tiene valores de 10.490 y 12740 entre Neuquén y Zapala; de Neuquén a Chos Malal el precio es de 22.869 y 22.800; el de San Martín a Neuquén capital es de 25.491 y 32.339, de Neuquén a Caviahue 21.700, a Cutral Co 5.830 pesos y al Chocón 4.600 pesos desde Neuquén.