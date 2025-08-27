Intensos controles de tránsito en Neuquén: alcoholemias y ausencias de licencia entre las infracciones más comunes

Un operativo de control en el acceso a Neuquén, sobre la intersección de Río Colorado y avenida Mosconi, terminó con 46 vehículos retenidos y 4 alcoholemias positivas. Participaron Medio Ambiente y Protección Ciudadana, Tránsito municipal y la Policía provincial.

El subsecretario a cargo, Francisco Baggio, explicó que el objetivo principal de la iniciativa fue la prevención y control de licencias de conducir, seguros, alcoholemia y documentación en general, “como parte de una política de monitoreo en los accesos a la ciudad de Neuquén”.

Además, recordó que durante los últimos días se realizaron controles similares en el ingreso por Autovía Norte.

Las infracciones más comunes en Neuquén, según los últimos controles de tránsito

Según detectaron desde el sector de tránsito de la municipalidad de Neuquén, las principales infracciones son:

Falta de licencia de conducir tipo B.

Ausencia de la licencia profesional obligatoria.

Falta de seguro y documentación incompleta.

Ruidos molestos y escape libre.

Alcoholemias positivas.

Baggio también destacó que nuevamente aparecieron irregularidades en vehículos vinculados al sector hidrocarburífero: “Nos encontramos con camionetas y trafics que trasladan personal, materiales o sustancias peligrosas sin la licencia profesional correspondiente. Es fundamental que las empresas del rubro comiencen a cumplir con las normativas vigentes”.

En cuanto a las alcoholemias, se controlaron cerca de 200 vehículos y se detectaron 4 positivos. Si bien el porcentaje es bajo, Baggio expresó su preocupación: “Lo sorprendente es que los casos se dieron a las 18 horas. La ciudad de Neuquén fue pionera en la sanción de la ordenanza de tolerancia cero al alcohol en la conducción, pero lamentablemente aun nos encontramos con estas situaciones”.