Tres meses después, la justicia declaró válido el Congreso del PJ que conformó el frente anti Milei en Neuquén

La jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, rechazó la impugnación que un sector del Partido Justicialista había hecho contra el polémico Congreso Provincial realizado en mayo y avaló las decisiones tomadas en el encuentro. Esto incluye la conformación del frente electoral para las elecciones del 26 de octubre y la expulsión de los funcionarios que en 2023 compitieron con otras fuerzas políticas.

La impugnación había sido presentada en junio por el presidente del Congreso, Javier Bertoldi, y por el congresal de San Martín de los Andes, Santiago Fernández, en representación del sector del PJ alineado al gobierno de Rolando Figueroa.

El planteo fue contra las votaciones del punto 5 del orden del día del Congreso realizado el 17 de mayo en Zapala referidos a la estrategia política del partido para las elecciones de octubre, la habilitación para conformar un frente electoral «anti Milei», la remoción de las autoridades partidarias que integran el gobierno provincial y la desafiliación de quienes fueron candidatos por otros espacios políticos en 2023.

Esta sanción incluiría a Tanya Bertoldi, Marcelo Zúñiga y Lorena Barabini, entre otros.

La resolución de Pandolfi firmada ayer, que finalmente rechazó la impugnación presentada, se basó en el informe que habían realizado los veedores judiciales, al interpretar que el Congreso mantuvo el quórum al momento de votar ese punto, pese a que todo el sector «rolista» había decidido retirarse.

«En ningún momento, en forma previa a su retiro, el presidente del Congreso (Javier Bertoldi) puso a

consideración una moción para dar por levantada la sesión, ni aguardó a que el debate se agotara», señaló la jueza.

«En este contexto, habiendo mantenido la reunión el quórum requerido para la segunda convocatoria, lo que los congresales que permanecieron en la reunión hubieran decidido con posterioridad al retiro del Presidente del órgano y de un grupo de otros congresales, resultaría válido», analizó Pandolfi.

Y citó que, del audio brindado por los veedores judiciales, «es posible determinar que los 31 congresales que permanecieron en la reunión y votaron de manera nominal el primer tema tratado del punto 5, resultaban suficiente para sostener el quórum necesario para el funcionamiento del Congreso Provincial en segunda convocatoria (26 miembros)».

El comunicado del PJ que celebró el fallo

Desde la conducción del PJ emitieron este miércoles un comunicado en el que evaluaron que la resolución «derriba las maniobras y especulaciones de sectores del oficialismo provincial que pretendían suprimir al PJ como integrante central de la alianza Fuerza Patria».

Además, plantearon que «despeja cualquier duda sobre el normal funcionamiento del Partido Justicialista en la provincia y confirma la continuidad de sus autoridades legítimamente constituidas».

La impugnación que Pandolfi rechazó, sin embargo, era referida específicamente al punto 5 del Congreso. El punto 2 fue el que definió convocar a internas partidarias para marzo del 2026 y prorrogar a las actuales autoridades: ese aspecto sigue judicializado porque la jueza lo declaró nulo y ordenó llamar a internas este año. El trámite aún está en apelación.

El PJ quedó a cargo de María Elena Paladino, luego de que el presidente Darío Martínez renunciara a su cargo el mes pasado, en pleno armado de las listas para las elecciones de octubre.