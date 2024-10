La app para tapar baches en Neuquén tiene su talón de Aquiles en las reparaciones del EPAS

La aplicación para tapar baches que usa la subsecretaría de Infraestructrura de la ciudad, no sirve para solucionar los problemas de cañerías rotas, que son uno de los mayores problemas para el bacheo en Neuquén capital. Según se explicó desde el sector, si un pozo tiene agua u otras pérdidas, no se puede tapar, se avisa al EPAS y si no hay respuesta, nacen los «baches con historia», como en algunas calles de la ciudad.

Uno de los últimos pozos urbanos recordados, fue el que se produjo sobre la Copahue, en tiempos de pandemia, que demoró más de 3 meses en ser reparado luego de que cediera el pavimento a pocos metros de la avenida Olascoaga. Fue luego de una tormenta que derivó en el colapso de un tramo cloacal en julio y a fines de octubre, el zocavó seguía abierto.

Ahora hay pozos menores en la Lanin, en diferentes tramos, por una reparación cloacal. Según se especificó desde la comuna, se trata de agujeros que son monitoreados permanentemente. Tienen cartelería que alertan sobre el peligro de caer en el pozo, que algunos vecinos fueron llenando de basura.

La app que desarrolló la secretaria de Movilidad para tapar los pozos, registra y determina la ubicación y características de cada agujero en el pavimento en los distintos puntos de la ciudad, según el reporte de los inspectores municipales o los vecinos, a través de la línea 147. De los 385 «activos» o sin tapar hasta el viernes, 204 correspondían a pozos en la calle a la espera de una reparación de las cuadrillas del EPAS.

En la Lanín, una calle que se busca potenciar como una de las troncales del sur de la ciudad y que tiene unos 9 kilómetros desde Valentina sur rural hasta el barrio Confluencia, hay varios pozos producto de roturas del colector cloacal. Se taparán cuando el EPAS finalice las tareas de reparación de esa obra.

La app para tapar los baches

La app de los baches permite conocer qué cantidad de pozos para bachear hay en la ciudad, geolocalizarlos, determinar cuáles son producto de una rotura de pavimento, cuáles se abren por el agua que corre o las fallas en el asfalto debido a una conexión domiciliaria.

Hay 8 cuadrillas de bacheo que se mueven según los informes de los baches en Neuquén. Además de los 204 del EPAS, hay otros 172 que son rotura de pavimento y 9 con permiso de apertura, por obras domiciliarias de gas, agua o conexiones cloacales. La aplicación es de uso interno en el área de Infraestructura, pero se analiza su funcionamiento para crear una app pública con reclamos generales de todas las áreas del municipio.

El mapa interactivo de la app para tapar baches, muestra los huecos en la calle que tienen permiso de zanjeo, las autorizaciones a los matriculados y la intervención de las cuadrillas de bacheo. Registra si el bache está en pavimento flexible o es de hormigón, y si tiene agua. Cuando termina el bacheo, el pozo se “cae” del sistema.