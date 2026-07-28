La Cámara de Comercio de Cipolletti firmó tres convenios para fortalecer al sector gastronómico y hotelero

La Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti (CIC) firmó una serie de convenios con la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), tres compañías aseguradoras y la Fundación Sordos Comahue, con el objetivo de impulsar acciones de representación, capacitación y beneficios para el sector gastronómico y hotelero del Alto Valle.

La actividad reunió a representantes de las instituciones firmantes y contó con la presencia de autoridades y funcionarios municipales, además de referentes de distintas entidades locales.

Una comisión para articular al sector de gastronomía y hotelería

El acuerdo con FEHGRA dio marco a la creación de la Comisión de Gastronomía y Hotelería del Alto Valle, que funcionará en el ámbito de la Cámara de Comercio de Cipolletti como un espacio de articulación entre empresarios, instituciones y organismos vinculados a la actividad.

Según la propuesta institucional, la comisión tendrá entre sus ejes la representación del sector, la promoción de capacitaciones, la generación de alianzas comerciales y el impulso de acciones de promoción regional. También prevé elaborar un plan de trabajo anual y conformar áreas específicas de capacitación, vinculación comercial y eventos.

José Luis Bunter, Presidente Cámara de Industria y Comercio de Cipolletti, sostuvo que la incorporación de FEHGRA permitirá ampliar el trabajo conjunto que ya venían desarrollando. «La sede va a estar en la Cámara de Comercio de Cipolletti y eso nos permitirá trabajar en acciones comunes para el sector gastronómico y hotelero», afirmó.

Un convenio para facilitar el acceso a seguros con menores costos

Otro de los acuerdos fue suscripto con tres compañías de seguros y apunta a ofrecer coberturas que habitualmente son requeridas por las habilitaciones municipales, como la responsabilidad civil, en condiciones más accesibles para los comerciantes.

Bunter indicó que muchas de esas pólizas representan un costo importante para los establecimientos gastronómicos y comerciales. En ese sentido, explicó que el objetivo es «encontrar los mejores precios con igual servicio», a partir de propuestas que permitan reducir el costo de las coberturas sin modificar las exigencias vigentes.

Capacitaciones antes de fin de año

El tercer convenio fue firmado con la Fundación Sordos Comahue e incluye la realización de tres capacitaciones antes de fin de año: Lengua de Señas Argentina, utilización del desfibrilador externo automático (DEA) y una certificación destinada a personas que se desempeñan o buscan desempeñarse como niñeras.

Según explicó Bunter, la formación en lengua de señas busca brindar herramientas para mejorar la atención al público y favorecer una comunicación más inclusiva. «Está pensada para todo el sector comercial, sin distinción de rubros, para que puedan comunicarse con personas sordas y ofrecer una mejor atención», afirmó.

Respecto de la capacitación en DEA, sostuvo que permitirá aprender el uso del equipo de desfibrilación y las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Además, señaló que la certificación para niñeras responderá a una demanda planteada por trabajadores y comerciantes, e incluirá contenidos sobre nutrición, cuidados infantiles, prevención de accidentes y reanimación cardiopulmonar.

Además, según explicó Bunter, la propuesta de formación de la Fundación Sordos Comahue también abarca programas vinculados a accesibilidad, inclusión laboral, primeros auxilios, bioseguridad, seguridad laboral y prevención, destinados tanto a empresas como a organismos públicos y privados.