Nuevo cambio en el directorio de la ATUR y más funciones para la secretaria de Turismo

El directorio de la Agencia de Turismo de Río Negro (ATUR) sufrió un nuevo cambio de estructura con la designación formal por parte del gobernador Alberto Weretilneck de la secretaria de Turismo, María Sol Canalda, como presidenta del organismo mixto que también integra el sector privado.

El decreto firmado por el mandatario la semana pasada definió correr al ministro de Desarrollo Económico y Productivo, Carlos Banacloy, quien había asumido la conducción de la agencia en abril luego de que la cartera de Turismo pase a su órbita.

Pero con la designación de Canalda como secretaria de Turismo tres meses atrás, ahora el gobernador y el ministro entendieron necesario delegar la tarea a la titular del área que pasa a presidir el directorio de la ATUR, un rol que según la ley lo define el Poder Ejecutivo.

Los representantes del directorio de la ATUR en representación del Estado se completan con la secretaria de Energía y Ambiente, Andrea Confini; el secretario de Desarrollo Económico, Sergio Iglesias; y el titular de Juventud, Deporte y Cultura, Nahuel Astutti. Los tres referentes tienen sus respectivos suplentes en representación de sus organismos porque la ley define que esos tres ministerios/secretarías son los que componen la representación oficial.

Los representantes del sector privado se mantienen en diez bancas con referentes de todas las regiones y supremacía de la cordillera. Mientras que la cuestión operativa y logística de la promoción está en manos del director Ejecutivo, Diego Piquín.

Canalda, en paralelo, prepara cambios organizativos en la secretaría, que por el momento mantiene las funciones de fiscalización y habilitaciones, definidas tras la reconfiguración dispuesta con la creación de la ATUR.

También la funcionaria encabeza las reuniones con las cámaras empresariales para circular los dos proyectos de ley que tiene el Gobierno en carpeta, ambos anunciados por Weretilneck en Bariloche, por un lado, la ley de incentivos a las inversiones turísticas y por otro la exención de Ingresos Brutos para turistas extranjeros.