San Antonio Oeste tomará un crédito para obras de pavimento

La Municipalidad de San Antonio Oeste recibió una propuesta para tomar un crédito bancario de hasta mil millones de pesos que tendrá como destino obras de pavimentación en la localidad.

Después de la convocatoria realizada «en el marco de los dispuesto por la Ordenanza 7817» la única presentación fue realizada por el Banco Patagonia, con dos opciones, que será evaluada por una comisión creada por decreto para ese fin.

Según la decisión municipal el monto se destinará a «financiar obras de pavimentación, mejora de calzada y cordón cuneta, gastos de capital y/o gastos corrientes para la adquisición de maquinaria y equipos destinados al efecto».

La apertura de la única oferta se realizó en la mañana de este martes con las presencias de la secretaria de Hacienda, Micaela Arruabarrena; la subsecretaria de Asesoría Legal, Pamela Ruibal; la integrante del Tribunal de Cuentas, Yanina Fuentes; y el encargado de Concursos y Licitaciones, Diego Reyes.

El próximo paso será la evaluación técnica a cargo de una comisión que estará integrada por la Secretaria de Gobierno, la de Hacienda, la Subsecretaria de Asesoría y Departamento Técnico, la Contadora Municipal y un miembro del Tribunal de Cuentas «quienes tendrán a su cargo el análisis de las propuestas y la emisión de la resolución correspondiente» según establece el decreto respectivo.

Además, el endeudamiento deberá contar con las correspondientes autorizaciones de los gobiernos Provincial y Nacional.