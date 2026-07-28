Imputaron por robo a José Hiram Jafri, uno de los absueltos por el crimen de Otoño Uriarte

Un conocido nombre de las crónicas policiales de la región volvió a ser noticia este fin de semana. José Hiram Jafri, quien formó parte del grupo de hombres imputados y posteriormente sobreseídos en la emblemática investigación por el secuestro y femicidio de la adolescente Otoño Uriarte en 2006, fue detenido tras protagonizar un violento robo en un comercio de Fernández Oro e intentar darse a la fuga por los techos.

El hecho: Boquete, alarma y persecución

El incidente se registró durante los primeros minutos del domingo. Según la acusación fiscal, Jafri trepó un paredón de más de tres metros de altura y cortó la chapa del techo para lograr ingresar al local comercial. Una vez en el interior, el delincuente seleccionó varias prendas de vestir con la intención de sustraerlas.

Sin embargo, el plan se frustró cuando se activó el sistema de alarma del comercio, alertando de inmediato al personal policial. Al arribar los patrulleros, el sospechoso intentó escapar corriendo por las alturas. Tras una intensa persecución a pie que se extendió por pasillos y terrenos vecinos, Jafri trepó al patio de una vivienda particular —donde intentó deshacerse del botín— y fue finalmente reducido y detenido por los efectivos.

Formulación de cargos y prisión preventiva

Durante la audiencia de control de detención, la fiscal adjunta Laura Olea acusó formalmente a Jafri por el delito de robo doblemente agravado (por escalamiento y por romper la estructura para ingresar) en concurso real con violación de domicilio.

Asimismo, la representante del Ministerio Público Fiscal solicitó la prisión preventiva del imputado. Para sostener el pedido, Olea argumentó que el acusado cuenta con antecedentes penales computables y advirtió sobre la existencia de un riesgo procesal concreto de que entorpeciera la investigación o intentara fugarse.

Por su parte, la defensora oficial Silvana Ayenao no opuso objeciones a la formulación de cargos ni a la calificación legal del hecho, aunque sí se resistió a la medida de coerción más gravosa. En su lugar, la defensa propuso medidas alternativas, como el monitoreo mediante una tobillera satelital.

La resolución del juez

Al momento de resolver, el juez de Garantías Juan Pedro Puntel dio por formulados los cargos presentados por la fiscalía y habilitó formalmente la etapa penal preparatoria por un plazo de cuatro meses.

El magistrado consideró acreditado el peligro de entorpecimiento de la causa y ordenó que Jafri cumpla prisión preventiva por el término que dure la investigación, disponiendo su inmediato traslado y alojamiento a disposición del Servicio Penitenciario Provincial.