Grave incendio en Roca: trasladan al Garrahan al adolescente que tiene el 90% de su cuerpo quemado

El adolescente de Roca sufrió graves quemaduras durante un incendio ocurrido en una vivienda del barrio San Martín. Durante el episodio sufrió la quemadura del 90% de su cuerpo y presentó graves complicaciones de salud.

Con el rápido accionar de los policías fue trasladado al centro médico de la ciudad donde permaneció evaluado para una posible derivación a un centro de mayor complejidad. Tras varias horas de intervención y demoras por las condiciones climáticas, el chico es trasladado a Buenos Aires.

Grave incendio en Roca: el adolescente es trasladado al hospital Garrahan

Fuentes de la provincia de Río Negro confirmaron a este medio que se garantizó la «cobertura médica integral y el operativo de traslado del adolescente» afectado. Se preparó una aeronave adaptada para despegar desde el aeropuerto de Roca, con el fin de concretar la derivación aérea de manera inminente.

La evacuación no pudo realizarse durante la noche previa debido a las inclemencias meteorológicas registradas en la zona, sumadas a la extrema fragilidad en el estado de salud del paciente.

Las autoridades confirmaron la recepción de la plaza en el Hospital de Pediatría Garrahan de Buenos Aires, donde el equipo médico ya se encuentra preparado para brindar la atención especializada correspondiente.

Grave incendio en Roca: los detalles del accidente donde el adolescente sufrió las quemaduras

Según pudo averiguar Diario RÍO NEGRO a través de fuentes policiales, el siniestro se registró el lunes 27 de julio al mediodía, en una vivienda del barrio San Martín. El domicilio fue envuelto en llamas y los vecinos alertaron a las autoridades.

El adolescente estaba dentro de la vivienda, recibió atención médica por parte de personal policial y fue trasladado de urgencia al hospital López Lima. Al llegar recibió atención médica de alta complejidad y permaneció internado en terapia intensiva.

Durante el resto del día y la madrugada del martes, el paciente permaneció con respirador en coma inducido y en condiciones de traslado. Se aplicaron estupefacientes y fármacos controlados para aumentar la presión.