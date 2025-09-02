La colectora nueva de la autovía norte no tiene luz en Neuquén

La Eslovenia es una colectora que permanecerá a oscuras hasta que llegue la electricidad a la zona de la autovía (foto Cecilia Maletti)

«Para el que conoce, es un buen acceso, pero no está iluminada ni demarcada, en la madrugada es un peligro», opinaron las primeras usuarias de la avenida Eslovenia, inaugurada el lunes junto con la avenida Los Paraísos como avenidas «emblema» en el mes del 121 aniversario de la ciudad.

La falta de iluminación en la rotonda Casimiro Gómez y autovía norte está señala como un problema de seguridad en ese nudo vial.

La Eslovenia es la colectora de doble sentido de circulación que nace en esa misma rotonda y a lo largo de los 1.700 metros en dirección hacia el tercer puente, colecta la avenida Los Paraísos -también inaugurada el lunes- para llevar ese flujo vial hacia la autovía. El nexo de la colectora con la ruta, quedó totalmente a oscuras.

Sí tiene luz la avenida Los Paraísos. Pero desde Casimiro hasta Los Paraísos, hay mas de 1. 5 kilómetros de senda sin demarcar y debido a la falta luz en el tramo, el trayecto queda sólo para usuarios habituales en el sector que luego comenzó a ser utilizado por otros automovilistas cuando la luz natural mostró el trazado.

La colectora Eslovenia cuenta con las señalizaciones en el sector de Los Paraísos. En la zona de Casimiro Gómez, aun falta la cartelería y la demarcación. No tendrá luz por falta de electricidad en todo el sector (foto Cecilia Maletti)

Cuándo llega la luz a la Eslovenia

«Para la inauguración de este lunes nos concentramos en la intersección de Eslovenia con Los Paraísos y ahora continuamos con la señalización horizontal de Eslovenia», dijo la subsecretaria de Infraestructura de la ciudad, Mariel Bruno.

Confirmó que la iluminación depende de que CALF lleve una línea eléctrica al sector, porque allí no hay electricidad. «Están los proyectos aprobados y próximos a estar en obra con la iluminación de Eslovenia», agregó.

Aunque no tenga luz, la colectora quedó habilitada de doble vía. Por Los Paraísos, desde el Polo Tecnológico, se accede hasta la Eslovenia e ir a la izquierda hacia la rotonda de Casimiro o a la derecha, para acceder al nexo con la autovía norte. La continuidad de la Eslovenia por el costado de la autovía hacia el tercer puente, dependerá del crecimiento de las urbanizaciones en el sector.

La salida a la autovía por Casimiro Gómez es uno de los accesos directos a la ruta desde Plottier, la zona del aeropuerto o los barrios el oeste de Neuquén, así como la avenida Los Paraísos, se tornó en la nueva evacuación vial hacia la ruta de sectores como Melipal, Gregorio Alvarez, Terrazas o Gran Neuquén.