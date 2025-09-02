Habilitan acceso a Hiroki con estacionamiento en la confluencia de los ríos Neuquén y Limay

La inauguración del acceso pavimentado contó con la presencia de la fórmula oficial para el senado para las elecciones de octubre (foto Cecilia Maletti)

El municipio habilitó este martes el acceso pavimentado a la península de Hiroki, en la zona del portal de ingreso a los senderos que llevan a la vista de la confluencia de los ríos Limay y Neuquén. El corte de cintas formó parte del 121° aniversario de la ciudad, el próximo 12 de septiembre. En el lugar, funcionará un nuevo centro de exposiciones.

Según se describió, la pavimentación del ingreso y movimiento de suelos para el estacionamiento de unos 100 vehículos significó una inversión de 3.000 millones de pesos. Hasta la habilitación de la obra, los vehículos quedaban estacionados en las cercanías del ingreso a la península y el ingreso al sector de senderismo se realizaba en forma peatonal en el trazado de 500 metros.

El cambio a estacionamiento frente al portal de ingreso se produjo además porque está en obra el parador de Hiroki, que se remodelará para que funcione como sala de exposiciones y eventos, con capacidad de 200 personas paradas o 150 en butacas.

senderos en Hiroki 1,2 kilómetros La península está rodeada por el río Neuquén en la ribera izquierda y el caudal del río Limay que confluye desde la derecha

«Es el superávit de la ciudad, aplicado al turismo», dijo el jefe comunal.

Los paseos agrestes de Neuquén están armados sobre zonas anegables del río, sin embargo, en el área de Hiroki, el acceso vial que se pavimentó corresponde a la defensa costera y el edificio de ingreso, fue construido sobre pilotes para evitar el anegamiento en el periodo de mayor erogación de caudales.

«Esto no solo mejora la accesibilidad a nuestra área protegida, sino que también consolida a Neuquén como un destino”, dijo el intendente Mariano Gaido (MPN) durante el corte de cintas, acompañado por la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza (Comunidad); el jefe de gabinete provincial, Juan Luis Ousett (Comunidad), ambos en campaña electoral con vistas a las elecciones del 26 de agosto.

También estuvo el ministro de Turismo, Gustavo Fernández Capiet, «esta maratón de inauguraciones previstas por Gaido, nos suma mucho para el turismo», dijo el funcionario, quien aseguró que la provincia «va cosechando» de las decisiones de Gaido para la economía sin chimeneas.

El 70% de los visitantes a Hiroki los findes de semana, cifradas en unas 2000 personas, son turistas de la zona o del país, dijo el intendente Mariano Gaido (foto Cecilia Maletti)

Cifró en 2.000 visitas semanales al lugar y desde el gabinete municipal de Turismo, Diego Cayol, agregó que solo un 30% de los visitantes son locales «por lo general familiares de las personas que vienen de otras ciudades a visitar» el lugar.

En datos, Gaido aportó que mientras la ocupación hotelera era de un 27% en el inicio de gestión, actualmente los fines de semana largos, la cifra supera el 70%. “Es una economía que llegó para quedarse. La península de Hiroki recibe visitas de la región y de otros países, atraídos por nuestros hermosos ríos: caudalosos, transparentes y sanos”, describió.

