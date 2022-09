La ordenanza de micromovilidad sigue en discusión en el Deliberante de Neuquén

No hay una cifra estimada de cuántos monopatines eléctricos circulan hoy por la ciudad de Neuquén, pero son cientos. Por la mañana, andan por la calle Belgrano a gran velocidad en dirección al microcentro y es obvio el uso laboral entre las 6 y las 7.

La ordenanza que busca regular el uso de monopatines eléctricos y bicicletas eléctricas, entre otros, está en debate hace meses en el Concejo Deliberante capitalino. Fue un proyecto que ingresó el Ejecutivo Municipal, en el que aún no se lograron acuerdos.

«Inicialmente estaba en servicios públicos y ahora está en legislación, estamos analizando la cuestión normativa», dijo el concejal Camilo Echevarría, del Frente Integrador Neuquino (FRIN) en referencia al trabajo que se realizó con los bloques en este tiempo.

«Se avanzó con el Ejecutivo, sobre los tipos de micromovilidad; nos enredamos un poco con el tema de la potencia de los distintos tipos de unidades que andan dando vueltas, hasta que definimos legislar no en función de la potencia que tienen los equipos, sino de la velocidad máxima permitida», destacó Echevarría, secretario de la comisión de Legislación en el Deliberante.

La novedad en el uso de los monopatines eléctricos como medio de transporte urbano, también abrió un intenso abanico de situaciones que se producen en la convivencia callejera con las unidades y sus usuarias y usuarios.

El primer acuerdo es que, al igual que las bicicletas, deben respetar todas las normas viales en existencia: los semáforos en rojo, los giros prohibidos y el sentido de la circulación vial en las calles por donde circulan, destacó Echevarría.

Para iniciar el tratamiento dentro de los debates se analiza el tema de la edad mínima y máxima de las y los conductores. Otro punto en debate es la restricción en cuanto a la máxima velocidad permitida, y el sector para la circulación en las arterias donde no hay ciclovías, en la ciudad.

En las arterias donde hay ciclovías, la circulación por esa vía será obligatoria.

La utilización de un casco se analiza como obligatorio, y tambien está en debate el uso de un chaleco refractario. Muchos dispositivos eléctricos no tienen luces, por lo que no se descarta la exigencia de adicionar una luz similar a la que tienen las bicicletas, para el uso nocturno o en horas de la mañana cuando aún no amaneció y está oscuro, en temporada invernal.

«Estamos trabajando en los diferentes dispositivos, algunos están homologados y otros no, revisamos la vigencia de parámetros para las motos, pero sigue siendo un debate o análisis que aún no está cerrado y que nos ha demorado un poco debido a que el foco, en estos días, está centrado en el transporte público, los pliegos de licitación y los colectivos; pero estimo que superada esta instancia, vamos a terminar antes de fin de año con una ordenanza sobre la micromovilidad en la ciudad», concluyó Echevarría.