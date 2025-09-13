El predio ferial, un impulso más para los emprendedores

Detrás del Centro Cultural Oeste, un playón de 2.500 m² se prepara para llenarse de vida. En la segunda quincena de septiembre se inaugura el nuevo predio ferial de la ciudad de Neuquén, con capacidad para 200 puestos destinados a la venta de frutas, verduras, alimentos elaborados y también indumentaria. El espacio busca ofrecer mejores condiciones a los feriantes y, al mismo tiempo, reubicar a quienes hasta ahora trabajaban en plaza Ulloa.

María Pasqualini, secretaria de jefatura de gabinete municipal, explicó que el nuevo predio se usará una vez por semana y está diseñado como un espacio multifuncional: servirá también como estacionamiento del Centro Cultural Oeste y podrá albergar otras ferias y eventos.

La creación del predio ferial forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el trabajo de emprendedores y feriantes. Neuquén cuenta hoy con 16 ferias municipales distribuidas en distintos barrios, algunas con más de 20 años de historia, como la del Parque Central o la de Unión de Mayo.

El nuevo predio busca darles un lugar más cómodo y con infraestructura adecuada, porque muchos de los emprendedores que hoy venden en estos espacios viven de esa actividad. “Las ferias son un motor económico y también un espacio de encuentro social”, destacó Pasqualini.

En Neuquén, se supervisa la actividad en las ferias a través de la subsecretaría de Economía Social para garantizar que los espacios funcionen de manera organizada y con reglas claras.

De la feria al mercado regional

Más allá de la venta directa al público, la ciudad viene impulsando un circuito de apoyo para que esos mismos emprendedores puedan profesionalizarse y crecer.

Uno de los puntos clave son las salas de elaboración habilitadas por la municipalidad, que ofrecen equipamiento tecnológico y permiten producir con certificaciones oficiales.

En el barrio Toma Norte II funciona una sala con tres líneas de producción: panificados, envasados y destilados. En el barrio Melipal, junto al Hospital Heller, está la segunda sala de 700 m², destinada exclusivamente a alimentos sin TACC.

En estas salas nacen proyectos que trascienden lo local y se instalan en el mercado regional. El caso más emblemático es Zorro Colorado, la destilería neuquina de gin que inició su producción en una de estas salas municipales y hoy se posiciona como una de las marcas reconocidas de la Patagonia. “El objetivo último que tiene Neuquén Emprende es que los emprendedores se transformen en las pymes de la ciudad”, remarcó Pasqualini.