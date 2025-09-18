Llega otro frutazo a Neuquén para celebrar la primavera y el Día del Estudiante: dónde y cuándo se hará

Después de su última edición en agosto, el frutazo regresa a la ciudad de Neuquén. Desde la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue lanzaron el comunicado para informar que será un evento especial para celebrar el Día de la Primavera, el Día del Estudiantes y además, la Semana del Turismo. Acá todos los detalles.

La XI edición del Frutazo de la UNCO se llevará a cabo el viernes 26 de septiembre a partir de las 14 en el estacionamiento de la Facultad de Turismo.

Desde la organización comunicaron que en simultáneo se desarrollará el 9º Festival “InquietArte”, la cual se hará en «defensa de la educación pública y gratuita». La misma contará con la participación de bandas locales, charlas y actividades culturales.

Qué es el Frutazo, la mega feria de la UNCo

El «Frutazo» es una feria universitaria y comunitaria que se realiza en la región del Alto Valle. Surgió como una iniciativa del frente estudiantil Encuentro Comahue de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) y ha crecido hasta convertirse en un evento esperado por la comunidad.

El objetivo de esta iniciativa es conectar directamente a pequeños productores de la zona (como los de Centenario, Vista Alegre, Plottier y Cipolletti) con los consumidores, beneficiando tanto a los productores, que pueden vender sus productos a un precio justo, como a los consumidores, que acceden a alimentos de calidad a precios más accesibles.

Usualmente se ofrecen frutas frescas, alimentos agroecológicos, conservas y elaborados y artesanías que son distribuidos directamente por sus productores.