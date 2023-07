Las Palmas: comenzó el debate en el Deliberante para prohibir el bailable Sens en la Primeros Pobladores

Con los tiempos legislativos, se abrió en el Deliberante de Neuquén la discusión sobre la prohibición para que un negocio millonario de shows y bailable opere en el lugar donde funcionó Las Palmas, el último lugar donde se vio con vida a Sergio Avalos.

El pedido lo hizo la concejala Cecilia Maletti (Libres del Sur) y fue secundada por otras ediles que no integran la comisión, pero que sostienen que debido a que aún no hay justicia ni se conoce cuál fue el destino del estudiante universitario, el lugar no debe ser un espacio de fiestas.

El expediente que el intendente Mariano Gaido envió el miércoles y que el MPN consiguió llevar a votación 24 horas después, fue introducido en la comisión por la concejala Cecilia Maletti.

El presidente de la comisión, Guillermo Monzani (Juntos por Neuquén) no lo había incluído en el orden del día, pese a que el jueves el bloque del MPN (con la firma de Monzani entre otros bloques que firmaban el despacho) sorteó todos los escollos administrativos para lograr un tratamiento de una rapidez que nunca lograron otras gestiones y pidió tratamiento urgente y preferencial.

El proyecto busca la prohibición de las actividades de Sens en la calle Primeros Pobladores. Cambia la nomenclatura catastral para que en el corredor ubicado sobre esa arteria, entre la multitrocha y la calle Linares, no se puedan instalar actividades nocturnas y bailables, café concert y similares.

En una pulseada entre el empresario y la municipalidad que se hizo pública cuando se ventiló este proyecto en el Concejo, el dueño de Sens, Nicolás Vaamonde, sostiene que aunque se vote esa ordenanza, la norma no podrá ser retroactiva y que los trámites que realizó estos meses en la subsecretaría de Comercio de la ciudad para obtener la licencia, avalan la presedencia.

El oficialismo cambió de estrategia luego que perdió la votación de prohibición inmediata el jueves. Con el voto en contra de Claudio Domínguez (MPN) y otros concejales de la oposición, ganó la postura de abrir el debate y conocer los detalles del expediente.

El planteo de Maletti, el expediente ingresó a la discusión legislativa y se libraron las invitaciones para Asunción y Mercedes Avalos (papá y hermana de Sergio Avalos) para una reunión ampliada el 25 de julio en el Concejo.

El lunes, el Deliberante ingresará a un receso legislativo de 2 semanas.

«Pedimos invitar a Asunción Avalos y a su hija después del receso. Incorporamos el expediente que no estaba incorporado para que quede en el orden del día de la comisión. Luego del receso veremos cómo continúa. Nos parece una barbaridad que hoy en Las Palmas se esté hablando de hacer una fiesta: hay una persona que está desaparecida y no tiene justicia aún la familia de Sergio Avalos. Es fundamental ue haya una restricción para que ese lugar funcione: ese edificio tendría que tener una cautelar, que no tiene. Vamos a seguir pidiendo justicia y parte de esa justicia es que no se abra hasta que la causa no esté cerrada», sostuvo Maletti.

Vaamonde no tiene licencia comercial para abrir el gastronómico bailable en el local que era «Las Palmas» cuando desapareció Avalos el 14 de junio de 2003. Los boliches que funcionaron allí antes de la pandemia, lo hicieron con una licencia que por excepción otorgó el Concejo, según las declaraciones que hizo el ex secretario de Hacienda de la comuna y actual concejal libertario, José Luis Artaza a RIO NEGRO RADIO.

Pero el dueño actual del local dijo que no pondrá un boliche, sino un gastronómico bailable (como Mood, en el microcentro) que no tiene objeciones según el plano catastral local. La municipalidad sostiene lo contrario y los funcionarios que no son del área de Comercio, opinaron largamente sobre los estudios de sonido, arquitectura e impacto ambiental que el dueño dijo haber entregado en la secretaría que comanda Gabriela Cagol, donde se tramitan las licencias comerciales.

Vaamonde aseguró que no le quedaron pendientes para conseguir una licencia provisoria y abrir el sábado 8 de julio. Dijo que abrirá con un amparo si todas las gestiones que renovó desde este lunes en la comuna, no dan resultado.