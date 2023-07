Las Palmas: el dueño aclaró su vínculo con la banda acusada de estafa y aseguró que abre el sábado

Sens, el nuevo local bailable de Neuquén ubicado donde antes funcionó «Las Palmas» y fue visto por última vez Sergio Ávalos, atraviesa una disputa por su apertura, que se ve amenazada ante los intentos del Ejecutivo municipal de dar marcha atrás con el proyecto. Nicolás Vaamonde, su dueño, aseguró que abrirá el boliche a pesar de los impedimentos del Municipio, además, habló con Diario RÍO NEGRO sobre su vínculo personal y laboral con Mariano Medel, señalado como miembro de la banda Los Simuladores, acusada de estafa. ¿Viene el famoso DJ Fer Palacio este sábado?.

En lo que continúa siendo una disputa entre la apertura del nuevo local bailable Sens, donde funcionó el boliche «Las Palmas» y fue visto por última vez el estudiante desaparecido Sergio Ávalos, y los intentos del Ejecutivo municipal de dar marcha atrás con el proyecto, su dueño aseguró que las puertas se abrirán este sábado 8 con la presencia del DJ Fer Palacio. «Por ahora sigue todo igual, estoy intentando entender cuál es el justificativo del Municipio y por qué quiere que yo no abra», manifestó.

La desaparición de Sergio Ávalos hace 20 años en el lugar, cuando el boliche se llamaba «Las Palmas», fue el centro de la controversia social y parte de los cuestionamientos en el Concejo Deliberante, donde el MPN planteó que se recategorice la zona para que no puedan funcionar locales bailables.

Desde el MPN no pudieron prohibir la apertura, por lo que el tema pasó a comisión y buscarán que se trata en la sesión de este jueves, 6 de julio.

Según la municipalidad, no se realizaron los trámites necesarios en la secretaría de Obras Públicas y el empresario no tiene la prefactabilidad del uso del suelo para el desarrollo de la actividad comercial. “En la página de la municipalidad dice que la actividad que yo quiero realizar es factible y me hablan de planos desactualizados, pero el 95% de los planos de la ciudad no lo están», expuso Vaamonde.

Por esto, el empresario aseguró que sigue en pie la apertura. En caso que los intentos del ejecutivo de cancelar la apertura lleguen a buen puerto, comentó que su asesor, Matías Morla (exabogado y apoderado de Mardona), le dijo que presentaría un recurso de amparo para abrir.

«Fer Palacio está al tanto de la situación y lo que quiere es lo que queremos todos, que se habilite o salga el recurso para poder venir», manifestó Vaamonde.

Las Palmas: aclaraciones sobre el vínculo con la banda de estafadores

Cuando Nicolas Vaamonde decidió adquirir lo que era Las Palmas para llevar adelante su proyecto del local bailable Sens, no dudó en consultarle a su amigo personal y conocido de la noche, Mariano Medel. Luego, salieron a la luz las acusaciones por estafa a la banda en la que señalaron como integrante, Los Simuladores.

Junto a otro hombre, Medel fue acusado de estafa cuya maniobra era alquilar equipos que se utilizaban para tareas operativas en Neuquén y luego los hacían desaparecer. Vaamonde comentó que, posteriormente, su amigo y socio del proyecto (aunque aclaró que no de manera legal), fue inculpado de adquirir los materiales de construcción con la misma maniobra. «Mariano me dijo que lo terminaron desvinculando de la causa porque no había nada que lo vincule«, indicó.

«Tenemos una amistad de hace 15 años y me está ayudando muchísimo con todo, colaborando en el proceso», contó Vaamonde acerca de su relación con Medel. Por otra parte, aseguró haberse enterado de las acusaciones por los medios. «Yo no sé la vida privada de cada uno, lo que me contó él (Medel) es que no había nada y por ende no estábamos en la causa», resaltó.

El empresario puntualizó que, en cuanto a las acusaciones de la adquisición de los materiales para Las Palmas de manera ilegal, «está toda la carpeta y facturas, desde el primer tornillo hasta el último que se compró, y está a disposición de quien lo quiera ver«, expresó. «Gracias a Dios yo me dedico a esto hace muchos años y nunca tuve una causa judicial por nada«, finalizó.

Fuentes judiciales informaron que aún no se realizó la formulación de cargos y que una vez llegada la audiencia, se conocerán los aspectos oficiales de la investigación.

Las Palmas: la familia Ávalos no está de acuerdo con su reapertura

El abogado de la familia joven desaparecido, Sergio Heredia, afirmó que no están de acuerdo con la apertura y que es de tinte mafioso.

Sergio Ávalos era un joven estudiante que cursaba Economía en la Universidad Nacional del Comahue en Neuquén y que fue visto por última vez el 14 de junio de 2003, en el boliche Las Palmas. El abogado de la familia había indicado que están involucrados el dueño del boliche y el personal de seguridad, entre policías, militares y civiles.

El boliche estuvo en funcionamiento hasta hace aproximadamente tres años atrás y hace un año comenzaron las remodelaciones para el nuevo local bailable que se inaugurará el 8 de julio bajo el nombre «Sens».

El 14 de junio se cumplieron 20 años de la desaparición de Sergio, «que se produzca esta noticia de la apertura a pocos días de su conmemoración no es al azar, es un mensaje hasta de tinte mafioso«, aseguró el abogado.

Heredia comentó que la familia de Ávalos estaba al tanto de la apertura del emblemático boliche y afirmó que no están de acuerdo. «Las Palmas es un símbolo de las cosas más nefastas que pasan en la democracia, no estamos de acuerdo con que el municipio permita su apertura», manifestó.