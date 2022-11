Los taxistas lograron aplazar la votación de la parada rosa en Neuquén

Las presiones de los taxistas de Neuquén capital en el oficialismo municipal para evitar que se instale una parada de conductoras mujeres, en la zona oeste surtieron su efecto y es posible que este año tampoco se logre la ordenanza de la conocida «parada rosa», como ocurrió en 2021.

El proyecto reconoce una parada donde las personas sepan que allí se detienen a levantar pasaje sólo conductoras, sean licenciatarias, peonas de taxis o integrantes de las diferentes bases organizadas que hay en la ciudad.

La norma no tiene otro articulado, además de las normas de señalización, cartelería y el planteo de que ese lugar tenga los avisos de dónde pueden pedir ayuda las mujeres que padecen violencia de género.

El jueves en la sesión, el MPN frenó la votación con la excusa de que había un grupo de “80 a 100 mujeres” que no fueron escuchadas. Luego en declaraciones, concejalas del MPN aseguraron que las conductoras no se sentían representadas. Por mayoría, la iniciativa volvió a comisión y será incierto cuánto más demore el tratamiento, que en diciembre de este año cumplirá dos años.

La misma maniobra ocurrió en diciembre de 2021, tras un año de debate en comisión, Juntos por el Cambio y el partido provincial volvieron a comisión el proyecto, como ocurrió en la sesión del jueves. No logró salir a votación porque finalizó el periodo de sesiones.

El lunes pasado, otra vez en comisión luego de que se evitó la votación de la ordenanza, el concejal Claudio Dominguez (MPN) fue el vocero de las mujeres taxistas que no quieren la parada rosa, dijo la autora del proyecto, Cecilia Maletti. Las dudas vertidsa por el concejal se vincularon a otra iniciativa que está en discusión (en pañales) para un taxi Rosa y la modificación del marco regulatorio del servicio.

De la parada rosa, no se abundó. Las taxistas que están en contra de la parada para conductoras mujeres fueron convocadas a que se explayen el lunes próximo. Para aprobar la iniciativa, sólo se podría realizar en diciembre, cuando habrá 2 sesiones antes del cierre legislativo.

“Hay usuarios que quieren tener derecho a elegir con quién viajar, no escuché ningún argumento válido en contra de una parada exclusiva para conductoras mujeres, si no les gusta porque el nombre de la parada es rosa, se puede obviar el color”, dijo Maletti quien consideró que eso no pudo ser el elemento que boicoteó el tiempo que demandó la discusión durante todo el 2022.

En la ciudad hay 1200 licencias de las cuales unas 800 son de taxis. El 10% son de licenciatarias mujeres, y un porcentaje similar hay de peonas (auxiliares). Hay paradas libres -el móvil que llega primero- en el aeropuerto, la terminal de Omnibus (ETON) y en todos los paseos de compras (shoppings).

“Tenemos que escuchar todas las voces, y lo vamos a hacer. Si nos revelan cuál es el malestar y el argumento por el que se frenó otro año el proyecto, escucharemos, aunque claramente no es algo que no se hubiera podido presentar antes, se quiere retrasar el tratamiento, fue lo que los taxistas le impusieron al Ejecutivo y están buscando la manera elegante de ganar tiempo”, sostuvo.

Desde el PJ, la concejala Ana Servidio dijo que “siempre que sea un posicionamiento de dar respuesta a una demanda, escucharemos para volver a discutir. Hay una demanda concreta, hay pasajeros y pasajeras que quieren salir en sus viajes con conductoras; incluso el MPN propuso que sea un lugar cercano al municipio nuevo en Pérez Novella y Godoy, y luego sacan el proyecto de la votación. Veremos qué hay siempre que se presenten con respeto”, advirtió.

La última vez que se trató la parada rosa, los taxistas se movilizaron al Concejo, paralizaron el servicio y a bocinazos la Leloir, enviaron el mensaje a los concejalas de su desacuerdo. Para el lunes, está previsto que la comisión escuche las objeciones de las mujeres taxistas en contra de una parada de conductoras.