Neuquén en obra por la Mosconi: el ingreso a la ciudad es por Sapere y la salida por Confluencia

Este lunes se medirá la eficacia de los desvíos proyectados para un ingreso de más 50.000 vehículos en el frente de obra que trabaja en la zona de los puentes carreteros para la construcción de la nueva avenida Mosconi. Los cambios comenzaron el fin de semana y se extenderán por dos meses.



Es el viaducto de ingreso que tiene un plazo de ejecución de un año. Fue adjudicado a la UTE Omega – Arco por unos 56.000 millones de pesos para los 600 metros del acceso a la ciudad. El tramo que comenzó en febrero, entre Linares y Gatica (2,2 kilómetros), está en ejecución por la UTE de RJ Ingeniería y CN Sapag SA, por unos 69.000 millones de pesos.



“Se diseñó la obra para no cortar el flujo vehicular y no habría demoras”, dijo el secretario de Infraestructura de la comuna, Alejandro Nicola. Especificó que en los próximos dos meses en las inmediaciones de los puentes carreteros, se priorizará la construcción de los carriles de abajo, para luego avanzar con las bases del sector elevado.



La nueva Mosconi, que tiene cuatro carriles por lado más el carril de estacionamiento, en estos 600 metros de acceso a la ciudad se dividirá en cuatro vías en altura y los otros conforman los ingresos laterales.



“Pasado los 60 días de obra, se habilitará el tránsito de los carriles de abajo”, describió el funcionario al Diario RIO NEGRO.

La calle Carmen de Patagones se tornó central, desde la zona alta de la ciudad, para llegar directo hacia Confluencia y salir hacia los puentes (foto Oscar Livera)

Durante el fin de semana, con los nuevos desvíos, se notó la mayor concentración vehicular, como en la calle Carmen de Patagones. Pero no hubo embotellamientos. Está previsto que la circulación sea 20 kilómetros por hora.



Desde el 28 de marzo los trabajos de direccionamiento del tránsito se concentraron en la colectora en sentido Neuquén–Cipolletti. Todo el trayecto está señalizado: para salir de la ciudad, los vehículos deben acceder a la calle Aguado y Obrero Argentino, en el barrio Confluencia, para de circular hacia los puentes carreteros.



Para salir desde la zona alta, como Alderete, la vía de salida hacia Aguado es Carmen de Patagones.

A la inversa, para ingresar a Neuquén desde los puentes carreteros, el acceso a la ciudad capital por la zona alta (Universidad, Legislatura, ciudad Judicial) se realiza por Alderete. O por Primeros Pobladores hacia el Parque Central.

La Lázaro Martín – Obrero Argentino es la salida obligada de Neuquén por dos meses (foto Oscar Livera)

El nuevo ingreso en altura



“El viaducto tendrá varios meses de obra, hay que hacer fundaciones de hasta 17 metros de profundidad para los estudios, las bases serán importantes y llevan su tiempo”, destacó Nicola. Agregó que “para minimizar el impacto, se decidió que la forma de trabajar fuera generando rápidamente los carriles de abajo para habilitarlos después para la circulación”, dijo.



El funcionario destacó el esquema de trabajo nocturno que permitió agilizar los tiempos de construcción, con la evacuación de los escombros y el material viejo de la multitrocha.

Agregó que en estos días, también en el horario nocturno, estarán ingresando no menos de 500 camiones con el material de las lozas de las veredas que forman parte de la ruta 22 urbana o nueva avenida Mosconi ; en tanto los caños que se usarán para los pluviales, involucrarán otros 542 viajes.

“La carga y descarga tiene que ver con este trabajo nocturno», señaló.