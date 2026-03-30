Comienza el cobro de estacionamiento en la zona bancaria de Neuquén

Antes no se podía estacionar en las veredas bancarias en base a una norma de prevención de las salideras bancarias (foto Cecilia Maletti)

La subsecretaría de Transporte de la ciudad informó que a partir del 6 de abril se reinicia el cobro medido en la zona bancaria, donde se produjo una reestructuración de unos 190 estacionamientos y en horas de la mañana, no se estaba cobrando.

La medida corresponde a la puesta en vigencia de una ordenanza sancionada en noviembre para el reordenamiento de los apeajes en el microcentro. Con la puesta en vigencia, se recuperaron más de 190 espacios que estaban restringidos sobre la avenida Argentina, entre Independencia y Carlos H Rodríguez, además de las primeras cuadras laterales de ese sector: Rivadavia, Juan B Justo y Carlos H. Rodríguez, entre otras.

Donde no se podía estacionar por una vieja legislación local que buscaba evitar las salideras bancarias, ahora está permitido. Como es zona paga, corresponde el cobro de estacionamiento medido, por eso la concesionaria colocó la cartelería.

Sin embargo, en el horario de 8 a 14 no estaba habilitada aún para multar o cobrar, porque la legislación especificó que se aplicaba a partir de los 60 días de la promulgación para dar tiempo al Ejecutivo Municipal para la puesta en marcha.

Por la demanda de estacionamientos, la reserva bancaria se limitó a dos por entidad para el estacionamiento del camión de caudales (foto Cecilia Maletti)

Por un error de comunicación, en noviembre ya se había anunciado el cese de esa prohibición, cuando aún no entraba en vigencia el reordenamiento de los apeajes y los vehículos comenzaron a estacionar sobre las veredas que antes tenían prohibición. Por la tarde, siempre se cobró el estacionamiento medido.

Desde las organizaciones de personas con discapacidad se informó que las reservas que habían sido borradas con la reorganización, fueron reinstaladas en las cuadras en las que se habían levantado.

«La cartelería de reserva para personas con discapacidad ya está colocada, modificamos algunas cuadras donde habia dos o tres reservas juntas y llevamos algunas a la avenida, donde no había», dijo Mauro Espinosa, de la subsecretaría de Transporte, a su vez autoridad de aplicación de la ordenanza.

La primera cuadra de Rivadavia, Juan B Justo, Carlos H Rodríguez son algunas de las cuadras que dejaron de estar prohibidas para estacionar, donde rige el cobro medido hasta las 20 (foto Cecilia Maletti)

Recordó que a partir del 7 de abril, la empresa SAEM está autorizado a cobrar desde las 8 a las 20 en la zona bancaria donde antes no se podía estacionar.

«Se eliminó toda la zona de exclusividad bancaria, permitiendo que cada entidad tenga únicamente dos módulos reservados. Aún no se comunicaron desde los bancos para solicitar las reservas, pero está previsto», dijo Espinosa. Las reservas destinadas a carga y descarga de los bancos estarían vinculadas específicamente para el apeaje de los camiones de caudales y rigen hasta las 14.