El reencuentro de Weretilneck y Pesatti, tras seis meses de distancia, quedó en un formal saludo y promesas de «hablar»

Primer contacto en la costa del río, en ocasión del acto de premiación de la Regata. Foto: Gentileza.

Casi seis meses después, el gobernador Alberto Weretilneck y el vice Pedro Pesatti volvieron este domingo a verse en la llegada de la Regata, pero casi no cruzaron palabras y el contacto distante ratificó lo mal que están las cosas entre ellos.

«Tenemos que hablar», le dijo el mandatario y fue lo que dejó ese fugaz contacto costero, a pesar de que compartieron casi tres horas.

No se venía desde el 21 de julio -exactamente 180 días- cuando se juntaron en la Residencia por cinco horas y hablaron de las candidaturas de JSRN para octubre.

Horas después, Pesatti hizo público su enojo por la determinación de Weretilneck de que el presidente del bloque, Facundo López, fuera el elegido para encabezar la boleta oficialista al Senado. “Fui vetado por mis ideas”, expresó entonces el presidente de la Legislatura, en referencia a que la razón esgrimida por el mandatario para su apartamiento fue su fuerte posicionamiento crítico al presidente Javier Milei.

«Tenemos que hablar», le dijo Weretilneck a Pesatti para romper segundos interminables. Fue todo lo que dejo ese contacto, después de seis meses. Foto: Gentileza.

Desde entonces, no hubo más contacto directo y ambos se movieron a la distancia, desactivando cualquier intento de vinculación que se le propuso.

Weretilneck respondía que ya llegaría el momento mientras profundizó la distancia. Pesatti había optado por el ostracismo pleno, pero, al cierre del año, realizó una entrevista donde insistió en su “decepción” y habló que su alejamiento está “marcada por el propio gobierno”, considerándose “excluido” de “las definiciones políticas y de la agenda de gobierno”. El gobernador solo volvió a prometer una reunión, que sería en enero.

Finalmente, este domingo, ambos se decidieron a forzar ese contacto porque fueron a la llegada de la Regata, en Viedma.

Ese reencuentro en el río Negro tuvo muy poco acercamiento o intercambio, a pesar de que compartieron esa actividad por más de tres horas. Asistieron a una premiación inicial, a la inauguración del paseo de los Palistas y, finalmente, a la entrega de premios en el escenario de la Fiesta del río.

Después del saludo, el intendente Marcos Castro se ubicó entre Weretilneck y Pesatti, en ocasión del acto de premiación de los palistas. Foto: Gentileza.

Pasaron ese tiempo a pocos metros, pero se mantuvieron alejados, salvo cuando fueron convocados a la entrega de los premios. Ahí Pesatti se acercó y saludó a Weretilneck, que lo abrazó. “Tenemos que hablar”, agregó el gobernador, en esos segundos interminables, y el vice asintió con la cabeza.

Antes, en la orilla del río y mientras se cumplía con el arribo de los palistas, ambos se mantuvieron a unos 25 metros, pero efectivamente distantes, cada uno con su grupo, y sostuvieron esa situación por hora y media. Ninguno rompió con esa lejanía para aproximarse al otro y entrecharse en un abrazo de aquellos momentos que ya no existen.

Inicialmente, llegó Pesatti y se ubicó cerca del río, conjuntamente con su pareja y Coordinadora de la Legislatura, Laura Serra; la legisladora Marisel Cevoli y, entre otros, la concejal Natalia Macri.

Por su parte, el gobernador permaneció con su pareja Andrea Confini (renunciada secretaria de Energía por su cargo temporario en el directorio de YPF), el presidente del bloque, Facundo López y gran parte del Gabinete, entre ellos, los ministros Juan Pablo Muena (Desarrollo Humano), Alejandro Echarren (Obras Públicas) y Milton Dumrauf (Modernización), como también, los hoy secretarios y futuros titulares Agustín Ríos (Gobierno) y Nahuel Astutti (Juventud y Deportes).

Esa congregación también reunió a los legisladores Marcelo Szczygol (JSRN) y Roberta Scavo (ARI-CC).

Al intendente Marco Castro se lo observó activo; acompañó al gobernador, pero también, interactuó con Pesatti.