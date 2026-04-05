La obra del Acceso Norte estrena sus desvíos en Neuquén: cómo será la entrada y la salida del centro

La Municipalidad de Neuquén puso oficialmente en marcha los desvíos en el sector del Acceso Norte, donde se hará una importante obra para reencauzar el tránsito, habilitar nuevas conexiones para quienes pretendan ingresar a la capital provincial y garantizar una vía de salida rápida para aquellos que transiten desde la zona del centro.

El proyecto busca intervenir una de las vías de ingreso y egreso más importantes con las que hoy cuenta la ciudad, uniendo arterias vitales como la avenida Alfonsín, la avenida Doctor Ramón, Salta, Jujuy y la diagonal 9 de Julio.

Cómo será el nuevo Acceso Norte de Neuquén

De acuerdo a lo que explicó en su momento el Ejecutivo, una vez que se terminen los trabajos, la calle Salta quedará únicamente de “salida”, con un solo sentido de circulación hacia el norte.

Por su parte, el tránsito que “baje” desde la avenida Alfonsín tendrá dos opciones principales una vez que pase el sector del Nodo Vial y la avenida Doctor Ramón: tomar la calle Jujuy por la derecha o la diagonal 9 de Julio por la izquierda. Ambas salidas, además, tendrán carriles por duplicado.

Estas dos calles cruzarán de forma aérea a Salta, que quedará debajo de un puente similar a una Y.



Avanza la obra del Acceso Norte: dónde quedaron los desvíos

Para avanzar con la nueva infraestructura, el jueves pasado se decidió implementar una serie de desvíos y liberar la zona donde las tareas adquirirán su mayor intensidad.

Uno de ellos se encuentra a la derecha de la avenida Alfonsín y conecta con la calle Jujuy, evitando que los vehículos sigan su marcha en dirección sur hasta el semáforo con la avenida del Trabajador.

Por su parte, si el recorrido se hace en dirección inversa, es decir de sur a norte, el desvío se encuentra por la calle Salta a la altura de avenida del Trabajador. Allí, los automóviles deben hacer un retome por la salida de 9 de Julio y regresar a la avenida Alfonsín más adelante.

«Ya mejoramos el tránsito que teníamos hasta ahora»

Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano del municipio, aseguró que estas opciones provisorias “ya mejoran el tránsito que teníamos hasta el miércoles pasado”.

En declaraciones radiales, el funcionario destacó el movimiento que se generará en la zona, que tuvo un primer impulso con la propia construcción de los desvíos. También valoró que, a diferencia de otras obras, en este caso se los pavimentó y se les incluyó iluminación.

Afirmó que la obra ya arrancó y que durante el transcurso de esta semana probablemente inicie el movimiento de suelo para generar el nuevo puente que desviará el tránsito que llegue desde el norte, ya sea hacia Jujuy o hacia 9 de Julio.

Días atrás, en una recorrida por la obra, había asegurado que las tareas demandarían un año de extensión «por la complejidad del desarrollo de este puente que lleva mucho tiempo y mucho movimiento de suelo».