Obra en Acceso Norte de Neuquén: dónde y cómo son los desvios

La ciudad de Neuquén tendrá un nuevo acceso norte. En el contexto de los trabajos, se habilitan este fin de semana los desvíos que permitirán comenzar con las obras sobre la zona de Avenida Alfonsín y calles Salta y Jujuy para la ejecución de un puente elevado para ingresar a la capital provincial.

Desde el Municipio de Neuquén comunicaron los plazos y cómo será el tránsito en este sitio mirntras duren las tareas.

Cuántos vehículos circulan en los accesos de Neuquén

María Pasqualini, secretaria de la Jefatura de Gabinete, manifestó que esta obra “viene a resolver el problema de movilidad de Neuquén. Recordemos que en la ciudad circulan más de 230 mil vehículos por día, pero en horas pico son 150 mil y solo en el acceso Norte son 50 mil entre las 7 y las 8 de la mañana”.

En este marco, la funcionaria resaltó los trabajos que en paralelo se están haciendo sobre el puente carretero Neuquén-Cipolletti mediante la construcción de una Gran Avenida “son obras con plazo de un año que van a cambiar la dinámica de la ciudad. Les pedimos a quienes ingresan que tenga cuidado y respeten la señalización para evitar accidentes”.

Nuevo Acceso Norte: cuándo arrancarán los desvíos en Neuquén

Por su parte,Alejandro Nicola, secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, detalló que entre este lunes y martes se finalizarán los desvíos que funcionarán de manera temporal hasta que concluya la obra y que inician en la avenida Alfonsín hacia la calle Jujuy para salir por República de Italia.

“Estamos concluyendo la pavimentación de esos desvíos que van a permitir aislar la zona de trabajo y también de algunas calles que hemos definido internas en el barrio Fonavi que van a permitir reconfigurar el tránsito durante la obra y estamos dando inicio a las tareas de construcción del puente en Y que se va a generar para el ingreso a la ciudad”, indicó el funcionario.

Una vez concluida, esta gran obra permitirá que el tránsito hacia la ciudad por avenida Raúl Alfonsín pueda derivarse por calle Jujuy o por Diagonal 9 de Julio a través de un puente elevado. Mientras que, quienes salgan de la ciudad, lo podrán hacer por Salta pasando por debajo del mismo puente.

“La obra la iniciamos hace unos 10 días con estos desvíos para reconfigurar la entrada y la salida. Ya con estos caminos veremos una mejora significativa en el tránsito contando con un ingreso hacia Jujuy de dos carriles, salidas por Salta y desde 9 de julio también con dos carriles”, agregó Nicola.

El secretario resaltó que los trabajos demandarán un año “por la complejidad del desarrollo de este puente que lleva mucho tiempo y mucho movimiento de suelo”. En este contexto, señaló que la calle se elevará a la altura de la Plaza de la Diversidad para salir por 9 de Julio o Jujuy. En cambio, la calle Salta solo será mano de salida.

“Desde el punto de vista urbano es una obra muy importante para la ciudad porque viene a completar un diseño del acceso norte que se inició ya hace varios años y el reordenamiento vial que nos permitió organizar el tránsito. Ahora con esto venimos a completar todo ese diseño para dar soluciones al tránsito vial y también al peatón”, explicó.

Por último, Nicola recordó que en la zona también se contruye el estacionamiento subterráneo y un nuevo parque gastronómico que terminarán de redefinir todo ese espacio en la rotona Della Valentina y la Plaza de la Mujer.