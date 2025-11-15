Neuquén, al ritmo de la IA: inicia la licitación de semáforos inteligentes para ordenar el volumen de tránsito

Neuquén Capital se prepara para modernizar su sistema de movilidad urbana con la incorporación de la inteligencia artificial (IA). La Municipalidad anunció que ya se encuentra en proceso de licitación el Plan de Semaforización Inteligente, con el objetivo de optimizar el tránsito. El programa debutará en la Ruta 22 (avenida Mosconi) ante el gran flujo vehicular en el puente carretero Neuquén- Cipolletti.

La presentación de la iniciativa estuvo a cargo de la jefa de Gabinete, María Pasqualini, y el secretario de Modernización, Javier Labrin, durante el cuarto encuentro de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR) realizado en Mendoza.

En el encuentro de la Coalición de Ciudades por la Inteligencia Artificial en Argentina (CIIAR). (Foto: Gentileza).

Neuquén se prepara para 2026: ingresan a la ciudad más de 120.000 vehículos por día

Pasqualini remarcó que la capital neuquina recibe diariamente 120.000 ingresos de localidades vecinas, una cifra que incrementa considerablemente la complejidad del tránsito. Además, este desafío se intensificará en 2026 con la habilitación de un nuevo Parque Industrial, donde se espera que funcionen alrededor de 1.000 empresas, lo que obligó a planificar una infraestructura tecnológica que acompañe este desarrollo.

La clave del proyecto radica en que la tecnología de última generación permitirá que el sistema se adapte en tiempo real a las condiciones del tránsito, logrando disminuir las maniobras de conducción, el tiempo de traslado y la permanencia de los vehículos detenidos.

El plan comenzará a aplicarse en arterias estratégicas: a modo de ejemplo, se mencionó la Ruta 22) (avenida Mosconi), por donde ingresan diariamente más de 50.000 vehículos desde Río Negro a través del puente carretero, además de los 22.504 que lo hacen desde Plottier.

Los semáforos contarán con sensores adaptativos que ajustarán automáticamente el resto del sistema de acuerdo con la carga de las arterias principales.

Monitoreo inteligente para la detección de infraestructura y servicios en Neuquén

Junto con la semaforización, Pasqualini detalló que el plan de modernización de la ciudad incluye un sistema de monitoreo capaz de identificar otros eventos urbanos críticos, como roturas en las vías de circulación, la presencia de residuos en lugares no permitidos y desperfectos en veredas.

Para esta tarea, la comuna aprovechará los dispositivos y cámaras instalados en la flota de vehículos que recorren la ciudad diariamente (colectivos, camiones de recolección de residuos y vehículos municipales).

Estas cámaras transmitirán y recolectarán imágenes a un servidor central para su posterior análisis con Inteligencia Artificial. La meta de este sistema es identificar «oportunidades de mejora» en la infraestructura de forma proactiva, permitiendo una solución rápida por parte del equipo municipal correspondiente.

Por otro lado, la jefa de Gabinete destacó la consolidación de CAPI, el chatbot municipal, que ya recibe más de 600 consultas diarias, automatizando el 83% de las respuestas ciudadanas.