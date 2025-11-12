Neuquén cedió la avenida Mosconi al municipio y el proyecto urbano de 14 kilómetros avanza

La mañana de este martes marcó un hito en la reconfiguración vial de la capital de Neuquén: el gobierno provincial formalizó la transferencia de jurisdicción de la avenida Mosconi -la antigua ruta nacional 22- al municipio.

El acto se concretó en la sede del Ministerio de Economía, Producción e Industria, con la presencia del ministro Guillermo Koenig, el titular de Vialidad Provincial, José Dutsch, y el secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano de la Municipalidad, Alejandro Nicola.

La decisión, acordada entre el gobernador Rolando Figueroa y el intendente Mariano Gaido, permitirá avanzar con la licitación y posterior ejecución del ambicioso proyecto que busca transformar por completo los 14 kilómetros de la traza que atraviesan la ciudad, desde el puente carretero que une con Cipolletti hasta el límite con Plottier.

«Este fue un pedido del municipio, que quiere resolver el problema de la ex ruta 22 y darle el destino urbano que hoy tiene», explicó el ministro Koenig, al término de la firma.

El traspaso, de carácter administrativo, permitirá que el municipio licite y financie las obras, aunque la traza seguirá siendo formalmente de jurisdicción provincial. Una vez concluidos los trabajos, pasará al patrimonio de Vialidad Provincial.

Dejará de ser una «represa»

El secretario Nicola destacó que se trata de «una de las obras soñadas por el intendente Gaido», pensada para resolver los problemas de anegamiento que provoca la actual traza elevada.

«El agua queda atrapada porque la ruta funciona como una represa cuando llueve», describió. Por eso, el proyecto incluye la construcción de un gran sistema pluvial que permitirá el escurrimiento del agua y mejorará la conexión transversal de los barrios.

Además, la avenida será ampliada a cuatro carriles por mano, con veredas de hasta seis metros de ancho, bicisendas, espacios verdes continuos e iluminación LED.

«Vamos a uniformar toda la arquitectura de las veredas, con un corredor verde de punta a punta. En superficie, será el equivalente a generar 25 plazas de una manzana», anticipó Nicola.

Primeras etapas y financiamiento

El proyecto ejecutivo ya fue concluido y contempla seis tramos de obra. Las dos primeras etapas se financiarán con fondos municipales incluidos en el presupuesto 2026.

«El primer tramo irá de Linares a Gatica, la zona más comercial, donde tenemos un desafío enorme. El segundo será desde el puente carretero hasta Primeros Pobladores, donde se construirá un viaducto en desnivel para permitir una circulación fluida entre quienes ingresan o salen de la ciudad», detalló el funcionario.

La transformación de Mosconi busca saldar una deuda urbana histórica: convertir una vieja carretera nacional en un corredor moderno, integrado y más amable para quienes se mueven a pie, en bicicleta o en auto. Una obra que, cuando esté terminada, promete redefinir la circulación y la fisonomía de Neuquén capital.