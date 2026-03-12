Tras 25 años, el sector Puemayén de Neuquén tendrá red cloacal

El intendente de Neuquén, Mariano Gaido, y el presidente de Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat, Marco Zapata, recorrieron este jueves el avance de la obra cloacal en el barrio Cuenca XV, en la zona de Peumayén.

Con una inversión de 1.700 millones de pesos, las obras buscan alcanzar a 380 familias neuquinas que se instalaron hace más de 25 años. Gaido también anticipó que se desarrollarán más servicios en la zona.

Zapata detalló que el plazo de la obra es de 280 días y que «avanza a un muy buen ritmo, estamos haciendo alrededor de 150 metros lineales de cañería por día con sus respectivas conexiones domiciliarias».

Por su parte, el intendente destacó que el desarrollo de la ciudad es un orgullo nacional. «Estamos llevando adelante obras fundamentales que tienen que ver con cloacas, con servicios esenciales para las familias en toda la ciudad, en todos los barrios«, sostuvo.

Además, anunció que una vez terminada la instalación de las cloacas se continuará con el cordón cuneta y el asfalto. «Con presupuesto propio esta obra comienza y en poco tiempo, antes de 60-90 días va a estar terminada y vamos a estar disfrutándolo«, afirmó el jefe comunal.

Hace más de 25 años que se instalaron las primeras familias. Foto: Matías Subat.

Sobre el plan Orgullo Neuquino contó que «tuve reuniones muy temprano, desde las 7 de la mañana, con Villa Ceferino, Las Malvinas, Valentina, notificando y comunicándoles cómo están avanzando las obras de las 3000 cuadras de asfalto«.

Recordó también que había conversado con los vecinos cuando se estaba inaugurando el barrio de loteos con servicios: «en ese momento nos comprometimos, ya estamos en obras y la verdad que podemos decir palabra cumplida».