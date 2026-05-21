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Aumentó el caudal del río Limay, aguas abajo de Arroyito: los valores previstos hasta el 25 de mayo

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas modificó los niveles de erogación. Desde el Municipio de Neuquén dejaron algunas recomendaciones.

Redacción

Por Redacción

Crecidas en el río Limay en mayo 2026. Foto: Archivo Matías Subat.

Crecidas en el río Limay en mayo 2026. Foto: Archivo Matías Subat.

La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) comunicó que desde el sábado pasado incrementó los caudales del río Limay desde el compensador Arroyito. Conocé los niveles programados hasta el 25 de mayo 2026.

Los valores mínimos de erogación se mantendrán en 850 metros cúbicos. Desde el Municipio de Neuquén recordaron algunos puntos a tener en cuenta.

Los caudales programados para el río Limay y Neuquén en mayo 2026

La AIC explicó que los cambios en la erogación, «es en virtud de la necesidad de mayor generación requerida a la central El Chocón, por parte del Organismo Encargado del Despacho eléctrico, y compatible con el volumen disponible para tal fin».

Desde la página del organismo detallaron los valores a lo largo de toda la semana. Desde Arroyito, los caudales salientes tendrán un máximo de 900 metros cúbicos.

En relación al río Neuquén, desde El Chañar dijeron que oscilará entre los 46 y los 55 metros cúbicos.

Todos los caudales programados:

Recomendaciones por la crecida del río Limay

Desde la subsecretaría de Medio Ambiente y Protección Ciudadana dejaron recomendaciones para los vecinos de Neuquén:

  • No estacionar ni permanecer a la vera del Río.
  • Estar atentos a las crecidas programadas para evitar inconvenientes.
  • Recordaron que siguen activas las líneas 147 y 103 para emergencias.


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La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) comunicó que desde el sábado pasado incrementó los caudales del río Limay desde el compensador Arroyito. Conocé los niveles programados hasta el 25 de mayo 2026.

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