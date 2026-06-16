Neuquén pasará en pantalla grande el debut de Argentina en el Mundial 2026: dónde y a qué hora arranca la previa

Neuquén volverá a reunirse para vivir la fiesta del fútbol. La Municipalidad anunció que instalará una pantalla gigante en el Monumento a San Martín para que vecinos y visitantes compartan el debut de la selección argentina en el Mundial 2026.

La propuesta busca repetir la convocatoria que suele generar el seleccionado nacional en las citas mundialistas. Según informó la Municipalidad, el operativo incluirá medidas de organización y seguridad para acompañar la concentración de personas en el centro.

Pantalla gigante en Neuquén para el debut de Argentina: cómo será la organización

El anuncio fue realizado por el intendente Mariano Gaido, quien destacó el entusiasmo que despierta el seleccionado en los vecinos. «Estamos realmente entusiasmados. Sabemos que para la Argentina el fútbol es una pasión y la acompañamos como neuquinos, que somos apasionados», afirmó.

El jefe comunal explicó que el municipio trabajará junto con la Policía de Neuquén para ordenar la circulación y garantizar el desarrollo de la convocatoria.

Gaido destacó que se desplegará un operativo en conjunto con la Policía para garantizar seguridad a los vecinos. Foto: gentileza.

«En el caso de la Municipalidad, van a estar dispuestas todas las pantallas para que se pueda ver el partido y, además, estamos trabajando en conjunto con la seguridad para poder coordinar la circulación vehicular y toda la organización de este evento para que sea seguro», señaló.

Gaido recordó además que el Monumento a San Martín suele convertirse en el lugar elegido por los neuquinos para compartir los grandes acontecimientos deportivos y remarcó que la ciudad cuenta con la infraestructura necesaria para recibir este tipo de encuentros.

A qué hora empieza la previa del partido de Argentina en Neuquén

La transmisión comenzará a las 21, una hora antes del inicio del encuentro. El acceso será libre y gratuito para toda la comunidad.

«Las pantallas van a darle un servicio a la comunidad y permitir que quienes quieran acercarse al Monumento a San Martín puedan disfrutar del partido de manera gratuita«, sostuvo Gaido al confirmar el horario de la previa.