Neuquén suma infraestructura deportiva y obras para mejorar la calidad de vida en Cuenca XVI

La Municipalidad de Neuquén inauguró una nueva cancha de fútbol 6 en el sector 6 del barrio Cuenca XVI y anunció nuevas obras de infraestructura y mejoras en el transporte público. La secretaria de Jefatura de Gabinete, María Pasqualini, confirmó que el barrio tendrá sus calles totalmente asfaltadas, contará con una nueva plaza y dispondrá de más unidades de colectivos.

Neuquén: Cuenca XVI estrenó una cancha de fútbol

“Es un claro ejemplo del equilibrio territorial que busca la Municipalidad de Neuquén de llegar con la infraestructura deportiva, con la infraestructura recreativa, pero también de calidad de vida”, afirmó Pasqualini durante la inauguración realizada este viernes, junto a las familias del sector.

El nuevo espacio deportivo cuenta con un alambrado perimetral de seis metros de altura y beneficiará directamente a los niños y niñas de la zona y a las 121 familias que viven en el sector. El proyecto surgió a partir de un pedido de las propias vecinas, quienes presentaron una nota firmada para solicitar la recuperación del terreno, ante la ausencia de una comisión vecinal constituida.

Antes de la intervención municipal, el predio funcionaba como parada de descanso de colectivos y estaba destinado originalmente a convertirse en un espacio verde. Los habitantes propusieron transformarlo en un lugar para la práctica deportiva y el encuentro comunitario.

Durante la actividad, Pasqualini ratificó los anuncios realizados junto al intendente Mariano Gaido: el asfaltado de todas las calles del barrio, en el marco del plan municipal de 100% asfalto, y la construcción de una plaza.

Además, desde el 1 de diciembre la línea 11 contará con seis unidades para mejorar la conectividad y garantizar que el recorrido llegue a los sectores que necesitan los vecinos.

El secretario de Vinculación Estratégica, Mauricio Serenelli, adelantó que el municipio proyecta ampliar las actividades deportivas e incorporar disciplinas como hockey, con el objetivo de convertir el predio en un núcleo deportivo.

La vecina María José Hermosilla destacó la obra y expresó la alegría de las familias: “Para nosotros es una felicidad enorme. Los chicos no veían la hora de empezar a jugar”.