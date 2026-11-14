Tensión con Patricia Bullrich: los nuevos cruces que incomodan al Gobierno y ponen a prueba una alianza clave

La relación política entre el Gobierno y la senadora Patricia Bullrich atraviesa una etapa de definiciones marcada por gestos públicos y movimientos internos, en un contexto donde ambos sectores evalúan el peso de su sociedad estratégica de cara al calendario electoral y parlamentario.

Entre la tensión y la alianza

Si bien desde ambas partes niegan de manera oficial la existencia de un quiebre, distintos intercambios en redes sociales evidenciaron diferencias recientes. Un claro ejemplo se dio días atrás cuando el presidente Javier Milei difundió en sus historias una frase en la que señalaba que existen personas dispuestas a «hundir el barco» al notar que no ocuparán el lugar de «capitán», un mensaje que en el oficialismo fue leído en referencia a la exministra.

Poco tiempo después, el propio mandatario marcó con un «me gusta» una publicación en la red social X que apuntaba contra sectores de la prensa y dirigentes cercanos a la familia Menem por presuntamente intentar desgastar una eventual fórmula compartida entre Milei y Bullrich.

A estos episodios se sumó la difusión de una fotografía de la senadora junto a su equipo de colaboradores, un movimiento que en la Casa Rosada interpretaron como una demostración de autonomía y respaldo propio dentro del espacio.

En el Gobierno observan con cautela las diferenciaciones públicas de quien actualmente encabeza el bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, debido a que su rol resulta determinante para sostener los equilibrios parlamentarios y resguardar eventuales vetos presidenciales.

El peso de esta alianza cobra especial relevancia ante la decisión del Ejecutivo de reactivar la agenda legislativa antes de fin de año. Para ello, el Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias con el objetivo de debatir la reforma electoral, el Presupuesto 2027, la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional y la Ley de Discapacidad, entre otras iniciativas pendientes.

Frente a este cronograma, fuentes oficiales admitieron a Noticias Argentinas que el oficialismo necesita conservar el respaldo de la legisladora para asegurar el avance de los proyectos, postergando cualquier discusión política de fondo hasta que concluya el período parlamentario.

En paralelo a la falta de un encuentro directo reciente entre el jefe de Estado y la senadora, Bullrich mantuvo un breve intercambio con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en el marco de las tareas de coordinación por la visita del papa León XIV. Durante esa conversación, la legisladora explicó los motivos de la reunión con sus dirigentes cercanos, un gesto que en el entorno presidencial interpretaron como una señal para descomprimir la situación y encauzar el vínculo de trabajo en el Senado.