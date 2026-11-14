Remedios de Escalada: apagaron el incendio y cortaron el suministro de gas tras la explosión

El operativo de emergencia por la explosión en Remedios de Escalada, partido bonaerense de Lanús, permitió controlar el siniestro durante la madrugada de este sábado. La fuga de gas fue interrumpida y los Bomberos lograron sofocar el incendio.

Según el último reporte oficial, el saldo es de un muerto y 30 heridos. En tanto, siete de las personas afectadas sufrieron quemaduras graves y debieron ser trasladadas de urgencia a centros de salud.

Cómo lograron controlar la fuga de gas y el incendio

De acuerdo con la información difundida por el Municipio de Lanús, personal de MetroGAS realizó el corte del suministro en el sector afectado, mientras que los cuarteles de Bomberos trabajaron hasta extinguir por completo las llamas.

Con el fuego controlado, los equipos municipales iniciaron las tareas de evaluación de daños y asistencia a los vecinos, informó la Agencia Noticias Argentinas. Las familias que habían sido evacuadas reciben acompañamiento del área de Desarrollo Social para organizar el regreso a sus viviendas.

El director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale.

El sector afectado permanece restringido al tránsito hasta que concluyan los trabajos de limpieza y el diagnóstico de las condiciones de seguridad. También continúa la investigación judicial para establecer cómo se produjo la explosión y determinar las responsabilidades correspondientes.

En el operativo participaron Bomberos, Defensa Civil, Salud, Desarrollo Social y Seguridad, además de dotaciones de distritos vecinos. El Club Atlético Talleres cedió sus instalaciones para el funcionamiento del centro de evacuados, con colaboración de grupos scout y de la Parroquia Nuestra Señora de los Remedios.

Explosión en Remedios de Escalada: un muerto y 30 heridos tras el estallido

La explosión ocurrió este viernes a las 9.44, en la esquina de Beltrán y Del Valle Iberlucea, en una zona comercial de Remedios de Escalada. El estallido se produjo durante trabajos sobre un conducto de gas y provocó daños en comercios y edificios cercanos.

Según las primeras explicaciones del director general de Defensa Civil de Lanús, Claudio Arale, en el lugar trabajaban cuadrillas de MetroGAS y de una empresa contratista identificada como Exgade. La perforación de un caño de media presión habría desencadenado el escape y la posterior explosión.

La onda expansiva afectó locales sobre las calles Beltrán e Hipólito Yrigoyen y obligó a evacuar viviendas, una escuela y un geriátrico en un radio de aproximadamente 200 metros. También se desplegó un operativo sanitario para asistir a las personas afectadas.

En el primer balance se había informado sobre dos personas desaparecidas, además del fallecimiento y los 30 heridos. Siete de estos últimos presentaban quemaduras graves y fueron derivados al Hospital Interzonal de Agudos Evita, en Lanús.

La investigación quedó a cargo de la UFI N° 6 descentralizada, que busca determinar las circunstancias del hecho y las posibles responsabilidades de las empresas que intervenían en los trabajos sobre la red de gas.