Roca tendrá una nueva subasta de terrenos municipales: ¿Cuándo será?

El Municipio de Roca anunció una nueva subasta de terrenos municipales, que se realizará el martes 24 y miércoles 25 de noviembre en el Concejo Deliberante, ubicado en Villegas y Avenida Roca. Los lotes que serán ofrecidos se encuentran en barrios privados y abiertos en distintos puntos de la ciudad.

Todos los terrenos subastados son propiedad de la administración municipal. Según el Plan Director de Roca (PDR), cada loteo debe dar cesiones obligatorias de tierras al Municipio. El remate será dirigido por el Colegio de Martilleros Públicos de la II Circunscripción Judicial de la Provincia de Río Negro. La ubicación, precio y superficie de cada uno de los terrenos todavía no se hizo oficial, pero se confirmará en los próximos días.

La nueva convocatoria llega después de la última subasta realizada el 2 de septiembre, cuando se pusieron a la venta 20 terrenos distribuidos en ocho sectores de la ciudad. Sin embargo, solamente ocho lotes encontraron seis compradores, mientras que los 12 restantes quedaron sin adjudicar y serían incluidos en un nuevo remate.

La jornada contó con aproximadamente 15 interesados. Las operaciones se concretaron durante una segunda vuelta, luego de que se aplicara una reducción del 20% sobre los valores iniciales. En total, se $120.268.000. Los terrenos vendidos estaban ubicados en los barrios Los Olivos, Japonés y Consorcio Los 40.

Emergencia habitacional y acceso a terrenos

La nueva subasta también se produce en un contexto de debate sobre el acceso a la tierra en la ciudad. En octubre, el Concejo Deliberante aprobó la declaración de la emergencia habitacional por un plazo de 36 meses y definió modificaciones en el Plan Integral de Tierras.

Una de las medidas apunta a flexibilizar las condiciones económicas para acceder a ese programa. Hasta entonces, el requisito establecía un límite de ingresos familiares vinculado a una cantidad determinada de Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Con el cambio aprobado, el tope será definido por el Poder Ejecutivo municipal.

Además, se autorizó al Ejecutivo a continuar y finalizar las obras de urbanización de un terreno perteneciente al Estado nacional, que había quedado pendiente tras la desactivación del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU).