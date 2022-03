No hubo desalojo y continua la toma en la chacra de Valentina Sur 

El lunes por la noche vecinos del barrio Valentina Sur de Neuquén tomaron una chacra privada en reclamo de una solución habitacional. Según los voceros, hay más de 300 familias que esperan que alguna autoridad les de una respuesta. Ayer la fiscalía dispuso el desalojo del predio, pero la medida aún no se ha concretado.

En la mañana del martes, el fiscal jefe Pablo Vignaroli envió una intimación donde se ordenó la custodia policial para evitar que los usurpadores se abastezcan de comida y materiales de construcción con el objetivo de que la ocupación no se consolide.

El funcionario judicial había dispuesto un plazo de seis horas para que las familias se retirasen de forma voluntaria y que, caso contrario, la policía se encontraría habilitada para proceder al desalojo por la fuerza.

Ante la intimación del fiscal, Natalí, la referente de la toma, afirmó: “nosotros nos vamos a quedar hasta que se presente algún funcionario”. “Reprimir no creo que vayan a reprimir con la cantidad de niños y mujeres embarazadas que hay. No creo que se atrevan, no sería justo”, añadió.

Por la noche se acercó el defensor del Pueblo de la ciudad de Neuquén, Ricardo Riva. Informó a CALF que, como el dialogo con autoridades que exigen los ocupantes es voluntario, hay que ver si ambas partes quieren sentarse a discutir. Comentó que está intentando «ver si hay algún acercamiento».

Los mandatarios provinciales y municipales manifestaron que no avalarán «de ninguna manera la toma de tierras públicas o privadas» y destacaron “la defensa a la seguridades privadas y públicas de las propiedades«.

La referente informó que se sumaron más efectivos policiales y que pasaron la madrugada del miércoles sin inconvenientes. Insisten en que les den una respuesta.