El Polo Tecnológico quedó asfaltado en Neuquén

La inauguración del nuevo asfalto en la meseta se hizo en las puertas del Polo Cientifico Tecnológico (gentileza)

El distrito 2, en el barrio Terrazas del Neuquén, la nueva zona urbanizada de la meseta donde se instaló el Polo Científico Tecnológico de Neuquén capital, quedó completamente asfaltado, anunció el intendente Mariano Gaido hoy, tras el corte de cintas que llevó a cabo con el gobernador Rolando Figueroa.

El barrio Terrazas de Neuquén es el sector urbano más cercano al Polo que aún tenía calles de ripio. En la meseta, en las nuevas urbanizaciones que tienen cordón cuneta y servicios terminados, está previsto también este año (por presupuesto 2026) que el distrito 7 quede completamente asfaltado.

En el D2, la ejecución de obra involucró 82 cuadras pavimentadas, iluminación led, pluviales y un nuevo espacio verde.

La obra fue ejecutada por Codam y se llevó a cabo con presupuesto municipal, que tendrá recupero a través de los frentistas con el plan de contribución por mejoras. Del total de la inversión, los vecinos aportan un 40% por su frente, en tanto con los planes de descuento -según se informó desde la comuna- se obtienen mejoras de hasta un 28 %.

“Lo habíamos comprometido para el aniversario en Neuquén. Estuvimos en este lugar, en la inauguración de lo que es el edificio del Polo Científico Tecnológico», destacó Gaido. Recordó que, para el acto de entrega en concesión del edificio municipal del Polo, se había adelantado el plan de asfalto en el sector. «100% del barrio asfaltado”, recalcó el intendente durante el acto.

El intendente recordó que el jueves el servicio de transporte sumará 36 unidades nuevas, para completar circuitos nuevos con una flota total de 216 coches. El acto será en conjunto con el gobernador Figueroa, destacó.

El distrito 2 son lotes con servicios en las nuevas urbanizaciones de la meseta (gentileza)

Por su parte, el gobernador destacó la importancia de complementar la inversión privada con fondos públicos «para generar herramientas económicas y legales que impulsen el crecimiento, teniendo en cuenta que la industria demandará hacia 2030 unos 14.000 nuevos puestos de trabajo, más 3.000 que deberán cubrirse por jubilaciones», dijo en su intervención.

Desde el barrio, el vecino Luis Torres explicó que el asfalto era un pedido de los residentes. “Se veía la gran necesidad por la intemperie del lugar, donde golpeaba fuertemente el viento, la tierra, la invasión de animalitos como alacranes, culebras y otros más”, indicó. Por su parte, la vecina Vanesa De Marini, de los lotes con servicio del D2, destacó que “hace seis años que se vino la primera vecina y todo esto es un avance enorme; hoy siento que toda esta zona es privilegiada. Con mucho esfuerzo compramos nuestros terrenos, construimos nuestra casa y hoy tener el asfalto, nuestro espacio verde y ver lo que va creciendo todo esto, no lo podemos creer”, sostuvo.