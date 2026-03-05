Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el viernes 6 de marzo en Neuquén
La interrupción en el servicio eléctrico será para realizar remodelaciones y reparaciones para mejora del servicio. El sector que alcanzará y horas a tener en cuenta.
La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo viernes 6 de marzo.
Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.
Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el viernes
CALF indicó que el corte programado para este 5 de marzo será de la siguiente forma:
- Horario: De 08:00 a 10:00 hs.
- Zona afectada: Illia Arturo 945
- Motivos: cambio de seccionadores.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar