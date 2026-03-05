Servicio a la comunidad: CALF programó un corte de luz para el viernes 6 de marzo en Neuquén

La Cooperativa de Agua, Luz y Fuerza de Neuquén (CALF) informó un corte programado de luz que abarcará a un sector de la ciudad de Neuquén el próximo viernes 6 de marzo.

Desde la empresa que brinda servicios de suministro eléctrico solicitaron tener en cuenta los horarios para prevenir cualquier situación.

Corte de luz programado en Neuquén: zonas y horarios afectados el viernes

CALF indicó que el corte programado para este 5 de marzo será de la siguiente forma: