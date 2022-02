Para el MPN las críticas al discurso de Gaido «estaban escritas» de antemano

El presidente del bloque del MPN, Atilio Sguazzini, aseguró que los cuestionamientos de la oposición “estaban escritos antes” de conocer los anuncios y el plan de gobierno para el 2022 detallado por el intendente Mariano Gaido en la apertura de sesiones.

Aseguró que las críticas por la transparencia de los gastos de la Fiesta de la Confluencia y los cuestionamientos por los números, las inversiones en obras y el plan 2022 estaban guionadas.

“Sin saber qué va a decir el intendente, ya saben qué van a criticar. Hay sectores de la oposición que no están dispuestos a escuchar al otro y (buscan) imponer una voz”, sostuvo.

El concejal destacó que tras la renovación de bancas en diciembre contarán con un número mayor de votos positivos en el recinto para “cambiar la historia de Neuquén, seguiremos por el mismo rumbo. Reconocemos lo bueno que hizo la gestión anterior y vamos por un concepto de ciudad metropolitana, que excede a la economía de la ciudad y la vincula con otras de la región: un enclave de una capital con el ecosistema económico de Vaca Muerta”, dijo.

Sguazzini habló del “desconocimiento administrativo” de quienes señalaron la falta de información sobre los aportes de la mega fiesta que el intendente Gaido buscará reeditar en septiembre y que habría costado más de 150 millones de pesos.

Aseguró que el Ejecutivo informará no sólo sobre los aportes municipales, sino de los fondos aportados por la Legislatura, la provincia y el sector privado.

Justificó la falta de inclusión de una partida específica en el presupuesto actual e insistió en que “la información está disponible, el Ejecutivo manda todas las rendiciones de cuentas, hay que opinar con información en mano y sin ser tan prejuiciosos: podrán evaluar cuando llegue el informe con todos los aportes públicos y privados”.

Destacó la envergadura económica de la convocatoria y el impacto en la reactivación gastronómica y hotelera. “La gente se apropió de la Fiesta de la Confluencia y se pudo hacer por el estatus sanitario que se logró con la vacunación: si la gente tiene miedo no va; no los escuchó con la enmienda (dijo en referencia al aval logrado por el oficialismo en el referéndum de octubre), no los escuchó con la Fiesta de la Confluencia”, agregó en clara respuesta a los insistentes consejos de suspensión de la actividad.

“Discuten la Fiesta de la Confluencia y no tienen en cuenta el polo tecnológico en la meseta”, replicó Sguazzini, en referencia a la licitación de la infraestructura anunciada en marzo para la instalación de un enclave empresario y de investigación universitaria centrada en la investigación de tecnologías energéticas.

Recordó la política municipal de adjudicación de 2.000 lotes en una zona que se desarrolló con servicios y la proyección de otros 3.000 lotes diagramados para la entrega de nuevos terrenos. Esperamos políticas nacionales que resuelvan el tema de la vivienda; hay sectores de la oposición que no se hacen cargo del problema de generar políticas financieras para el acceso al hábitat”, sostuvo.

Indicó que el municipio “se arriesgó y tomó decisiones correctas” como avanzar hacia una ciudad mas turística con el desarrollo costero de los ríos Limay y Neuquén, el aprovechamiento turístico y recreativo e la barda y el desarrollo de espacios a potenciar como el parque de los Dinosaurios.