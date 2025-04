Paritaria 2025: reanudan en Neuquén la discusión salarial entre Mariano Gaido y el gremio Sitramune

La mesa de negociación salarial se reactivará esta semana y los municipales de Neuquén definirán el martes los pasos a seguir si logran una nueva propuesta del municipio de Neuquén para resolver la paritaria 2025. El Sitramune (gremio municipal capitalino) entró en un cuarto intermedio luego de rechazar el bono, similar al que se otorgó en provincia a los estatales.

La dirigencia de Sitramune reclamó una oferta que excluya las sumas en negro y se asiente sobre aumentos al básico. El aporte de 520.000 pesos por única vez en forma de bono (similar al que comprometió provincia), pagaderos en cuotas o en un solo pago, no logró el consenso mayoritario.

Las negociaciones comenzaron los primeros días de abril y desde la semana pasada están en un compás de espera. La comisión directiva convocó para el martes a las 8 a los agentes para reanudar la asamblea que quedó en cuarto intermedio desde el jueves: los dirigentes de Sitramune esperan una nueva propuesta del Ejecutivo.

Desde el municipio, la estrategia salarial está en manos de la secretaría de Gobierno que dirige Juan Hurtado y Finanzas, a cargo de Fernando Schpoliansky.

Hasta ahora hubo coincidencia en planificar los aumentos con el esquema de incremento por inflación, aunque desde el gremio se reclama además, recomponer los básicos, que quedaron desfasados respecto a la canasta básica de alimentos.

Neuquén capital tiene unos 3.800 agentes, de los cuales 3.000 corresponden a los municipales por fuera de las designaciones políticas, con un alto porcentaje de agentes de carrera que tienen adicionales por cargo e integran la planta política de funcionarios.

La discusión más fuerte está centrada en unos 800 cargos de categorías menores que según Sitramune, cobran entre 500 y 600.000 pesos mensuales. Se insiste en que la recomposición se realice con incrementos al básico y sin sumas no remunerativas, para no afectar los ingresos de la caja jubilatoria municipal (IMPS), que se muestra superavitaria por aportes del área de farmacia y réditos financieros, pero en un «delicado equilibrio», según la evaluación de los consejeros gremiales en la entidad.

Negociación en buenos términos

El secretario general de Sitramune, Luis Ríos, aseguró que los municipales se mantienen en asamblea en reclamo de recomposición salarial para todo el año y en buenos términos de negociación, sin medidas de fuerza.

Aclaró que desde que se reanudó la mesa salarial en abril hubo «varias propuestas» y la de la semana pasada se buscaba cerrar la paritaria 2025, en tanto sin declarar el conflicto, la asamblea rechazó algunos puntos de la oferta del Ejecutivo y solicitaron mejoras en los ítems en discordia.

«Ellos fueron a hacer los números, nosotros esperamos una reconsideración, de lo contrario seguiremos el camino de lucha para mejorar nuestro salario, pero estamos sin cortocircuitos», insistió Ríos.