Plan de asfalto en Neuquén: Valentina Sur continúa con obras y nuevas cuadras pavimentadas

La Municipalidad de Neuquén avanza con obras de asfalto en Valentina Sur y ya superó las 300 cuadras pavimentadas. Actualmente, los trabajos se concentran en urbanización Bosch y estiman finalizar esa etapa en un plazo de entre 30 y 45 días.

La subsecretaria de Infraestructura, Mariel Bruno, indicó que “es un hecho histórico en ese lugar, porque no teníamos esta cantidad de cuadras pavimentadas”. También remarcó que las obras se ejecutan en distintas etapas desde el inicio de la gestión.

Cómo avanzan las obras de asfalto y urbanización en Valentina Sur

Bruno explicó que las intervenciones no incluyeron solamente pavimento. Según detalló, primero se realizó un refuerzo del acueducto de agua potable para “toda Valentina en general”, junto con controles sobre las conexiones domiciliarias de servicios.

La funcionaria precisó además que las tareas contemplaron movimientos de suelo, ejecución de cordones cuneta, badenes y obras vinculadas al escurrimiento pluvial superficial. Luego se avanzó con la colocación de la carpeta flexible en los tramos finales de la urbanización Bosch.

La subsecretaria de Infraestructura detalló que las tareas incluyen refuerzo del acueducto y controles de conexiones domiciliarias. Foto: gentileza.

“Primero se ejecutó la base de suelo, luego toda la obra de hormigón, es decir cordones, cunetas, badenes y complementos que conforman el sistema de escurrimiento pluvial superficial”, describió Bruno sobre el desarrollo de la obra.

La subsecretaria sostuvo que aún restan zonas por intervenir en Valentina Sur debido a la extensión del barrio. “Todavía quedan algunas zonas por pavimentar porque es un barrio muy grande”, afirmó al referirse a las próximas etapas previstas.

Bruno también mencionó que el Plan Orgullo Neuquino mantiene frentes de obra activos en otros sectores de Neuquén capital. Según indicó, actualmente trabajan en Z1, donde aseguran que están finalizando 350 cuadras de asfalto.

La funcionaria agregó que también hubo intervenciones similares en los barrios Islas Malvinas, San Lorenzo y Confluencia. Aclaró que los sectores más antiguos y consolidados presentan menos metros pendientes de ejecución.